الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نافاس يعتزل دولياً

نافاس يعتزل دولياً
24 مايو 2024 12:34

 
سان خوسيه (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مبابي في ريال مدريد
والدة مبابي للصحفيين: أنتم تعلمون أين يذهب نجلي!


وضع الحارس المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس حدّاً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد مسيرةٍ دامت أكثر من 15 عاماً.
وقال نافاس «37 عاماً» الذي لعب 114 مباراة دولية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام مع صور له بقميص المنتخب «هذا الفصل من حياتي يقترب من نهايته، إنه شعور حلوٌ ومُر يصعب استيعابه».
وأضاف الحارس الذي يغادر باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية هذا الموسم «معاً كتبنا التاريخ بمواجهة أفضل لاعبي العالم، ورفعنا اسم كوستاريكا إلى القمم».
ولعب حارس ريال مدريد الإسباني السابق أولى مبارياته الدولية في 2008 قبل مشاركته مع منتخب بلاده في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، آخرها في قطر 2022.
ووصلت كوستاريكا بمشاركته إلى ربع نهائي مونديال البرازيل عام 2014، حيث خرجت أمام هولندا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.
قال نافاس: «أشعر بحظ كبير وامتنان لكل ذلك».
ووجّه الاتحاد الكوستاريكي الذي أبلغه اللاعب بقراره، التحيّة له قائلاً: «نيابة عن كل كوستاريكا، نشكرك على هذه السنوات الـ16 التي جسّدت خلالها البلاد بطريقة راقية، كيلور الرائع!»
وأعلن نافاس في 11 مايو الحالي مغادرة سان جرمان بعد انتهاء عقده، من دون أن يُشير إلى خطوته المقبلة.
وانتقل نافاس إلى العاصمة الفرنسية في 2019 قادماً من ريال، ودافع عن ألوان باريس في 110 مباريات ضمن مختلف المسابقات، لكن دوره تقلّص بشكلٍ كبيرٍ منذ انضمام الإيطالي جانلويجي دوناروما من ميلان في 2021.
وحقق الحارس الكوستاريكي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال «2016 و2017 و2018»، بعدما انضم إلى النادي قادماً من ليفانتي.

باريس سان جيرمان
جانلويجي دوناروما
كوستاريكا
كيلور نافاس
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى الصين الخميس المقبل
اليوم 12:55
الأهلي والترجي.. «الفصل الأخير»!
الرياضة
الأهلي والترجي.. «الفصل الأخير»!
اليوم 12:46
نافاس يعتزل دولياً
الرياضة
نافاس يعتزل دولياً
اليوم 12:34
مانشستر يونايتد يفاضل بين 4 مدربين لخلافة تن هاج
الرياضة
مانشستر يونايتد يفاضل بين 4 مدربين لخلافة تن هاج
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©