نافاس يعتزل دولياً



سان خوسيه (أ ف ب)



وضع الحارس المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس حدّاً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد مسيرةٍ دامت أكثر من 15 عاماً.

وقال نافاس «37 عاماً» الذي لعب 114 مباراة دولية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام مع صور له بقميص المنتخب «هذا الفصل من حياتي يقترب من نهايته، إنه شعور حلوٌ ومُر يصعب استيعابه».

وأضاف الحارس الذي يغادر باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية هذا الموسم «معاً كتبنا التاريخ بمواجهة أفضل لاعبي العالم، ورفعنا اسم كوستاريكا إلى القمم».

ولعب حارس ريال مدريد الإسباني السابق أولى مبارياته الدولية في 2008 قبل مشاركته مع منتخب بلاده في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، آخرها في قطر 2022.

ووصلت كوستاريكا بمشاركته إلى ربع نهائي مونديال البرازيل عام 2014، حيث خرجت أمام هولندا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

قال نافاس: «أشعر بحظ كبير وامتنان لكل ذلك».

ووجّه الاتحاد الكوستاريكي الذي أبلغه اللاعب بقراره، التحيّة له قائلاً: «نيابة عن كل كوستاريكا، نشكرك على هذه السنوات الـ16 التي جسّدت خلالها البلاد بطريقة راقية، كيلور الرائع!»

وأعلن نافاس في 11 مايو الحالي مغادرة سان جرمان بعد انتهاء عقده، من دون أن يُشير إلى خطوته المقبلة.

وانتقل نافاس إلى العاصمة الفرنسية في 2019 قادماً من ريال، ودافع عن ألوان باريس في 110 مباريات ضمن مختلف المسابقات، لكن دوره تقلّص بشكلٍ كبيرٍ منذ انضمام الإيطالي جانلويجي دوناروما من ميلان في 2021.

وحقق الحارس الكوستاريكي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال «2016 و2017 و2018»، بعدما انضم إلى النادي قادماً من ليفانتي.