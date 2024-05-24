الأهلي والترجي.. «الفصل الأخير»!



القاهرة (أ ف ب)



يصبو الأهلي المصري إلى تشديد قبضته على مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستقبل «السبت» الترجي التونسي في إياب الدور النهائي على ملعب القاهرة الدولي الذي سيكون مسرحاً للتتويج القاري للأسبوع الثاني توالياً، بعدما كان الزمالك قد أحرز لقب كأس الاتحاد على حساب نهضة بركان المغربي.

ويبحث الفريق الضيف عن إيقاف هيمنة «الشياطين الحمر»، والعودة إلى بلاده باللقب الخامس في تاريخه، وكان الفريقان قد تعادلا سلباً على ملعب «حمادي العقربي» في رادس ذهاباً.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب ونيل الثاني عشر في تاريخه، بعدما بلغ النهائي للمرة الخامسة توالياً «رقم قياسي»، طامحاً إلى تتويج رابع خلال هذه المدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُوج الأهلي باللقب في 2012، بينما انتزعه الترجي في 2018.

وسيكون المارد المصري مدعوماً بأكثر من 50 ألف متفرج، في المواجهة المرتقبة، الذي يغيب عنها الظهير التونسي للأهلي المخضرم علي معلول للإصابة، لينضم إلى محمد الضاوي «كريستو» وعمرو السولية وحمزة علاء وغيرهم.

وشدد المهاجم محمود عبد المنعم «كهربا» على جاهزية الفريق، وأوضح أن اللاعبين يتحلون «بشخصية الأهلي التي دائماً ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة». واعتبر كهربا إصابة معلول «ضربة كبيرة»، مضيفاً «سنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له».

وبعد نتيجة الذهاب، حافظ كل من الفريقين على نظافة شباكه في 9 مرات متتالية، ما يشي بأن المواجهة ستكون صعبة على الطرفين.

ورأى لاعب الأهلي مروان عطية أنّ المباراة «صعبة جداً»، وتابع «التعادل السلبي ذهاباً لم يكن حاسماً، مما يتطلب ضرورة مضاعفة الجهد في مباراة العودة». وأوضح «فريق الترجي مختلف حالياً، ويضم عناصر واعدة ولها خبرات كبيرة، وأن الأهم بالنسبة للأهلي هو النظر للأمام وليس للتاريخ حتى يقدم أفضل ما لديه ويتوج باللقب».

ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر للظفر باللقب القاري الثاني توالياً، وتدوين اسمه إلى جانب مدربين تاريخيين توجوا باللقب مرتين متتاليتين وهم الكونغولي الديمقراطي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)، والأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 10990 الرجاء المغربي)، البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)، التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي) والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي).

ومن المتوقع أن يعوّل كولر على كريم فؤاد ليكون بديلاً لمعلول، إلى جانب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في الدفاع، وخلفهم الحارس الشاب مصطفى شوبير.

ويملك كولر مزايا عدة في الوسط بوجود المالي أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، وعلى المستوى الهجومي يكون الفلسطيني وسام أبو علي مناطاً بمهمة تسجيل الأهداف كرأس حربة صريح ومعه المغربي رضى سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو، فضلاً عن وجود كهربا وحسين الشحات.

ويحضر فريق «باب سويقة» إلى القاهرة طامحاً للقبه الخامس تاريخياً والأول منذ 2019، حيث سيعوّل مدربه البرتغالي ميجيل كاردوسو على صلابة تشكيلته دفاعياً، وخطف اللقاء من براثن المضيف.

ودعا كاردوسو لاعبيه إلى إظهار أفضل نسخة من الفريق للعودة بالكأس من القاهرة.

ومنذ توليه الإشراف على الفريق، مطلع العام الحالي، أحدث كاردوسو نقلة نوعية في فريق «الدم والذهب»، في أول تجربة تدريبية أفريقية له، حيث حقق 9 انتصارات، 3 تعادلات، وهزيمتين، من أصل 14 مباراة في جميع المنافسات.

وحافظ البرتغالي على سجله نظيفاً من الخسارة في المسابقة القارية، ومن دون اهتزاز شباك الفريق أيضاً، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات.

ويكفي الترجي التعادل بأي نتيجة إيجابية لحسم اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، حيث ركز المدرب البرتغالي جهوده على تعزيز القوة الدفاعية للفريق، وهو ما نجح به، بقيادة الحارس الشاب أمان الله مميش وقلبي الدفاع الجزائري محمد أمين توجاي وياسين مرياح ولاعب الوسط المدافع التوجولي روجيه أهولو، ليحافظ الترجي على نظافة شباكه في آخر تسع مباريات متتالية في البطولة.

وفي المقابل، يعول على الهجوم الخاطف بقيادة الثنائي البرازيلي يان ساس ورودريجو رودريجيس.

وشدد لاعب الفريق الجزائري حسام غشة على أهمية العودة باللقب من القاهرة، مضيفاً «المواجهة في القاهرة أمام فريق قوي ولديه عاداته وتقاليده مثل الأهلي لن تكون سهلة، أعد الجماهير سنكون رجالاً من أجل إسعادهم والعودة إلى تونس باللقب».

أما زميله المدافع ياسين مرياح، أشار إلى أن الترجي «تفصله 90 دقيقة عن التتويج باللقب الخامس»، وتابع «ستكون مباراة صعبة، لكننا نسعى للتحكم في مجريات اللقاء، فالترجي يملك ثقافة الفوز في دوري الأبطال».

وأضاف «سنبذل كل ما في وسعنا في الملعب، ونأمل أن تكون البطولة من نصيبنا، أطمئن الجماهير بأننا سنقدم أفضل ما لدينا».