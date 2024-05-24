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الرياضة

تنبيه من شرطة أبوظبي لجمهور نهائي آسيا

تنبيه من شرطة أبوظبي لجمهور نهائي آسيا
24 مايو 2024 14:20


أبوظبي (الاتحاد)
أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي ستجمع فريقي العين ويوكوهاما الياباني السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.
ودعا العقيد علي سالم العيسائي قائد قوة التأمين بشرطة أبوظبي لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.
واشار أن المواقف الشمالية الخارجية لاستاد هزاع بن زايد تم تخصيصها لجمهور ومشجعي نادي العين والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور فريق يوكوهاما الياباني.

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