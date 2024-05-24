200 لاعب في «دولية دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)



تنطلق السبت «النسخة 24»، من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، من بينهم أكثر 80 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، والبالغة جوائزها 52 ألف دولار، وتستمر إلى 2 يونيو المقبل.

وتعد البطولة من أشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة، وشكّلت محطة مهمة لمجموعة من اللاعبين، أبرزهم البطل العالمي ماجنوس كارلسون، والتي كانت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في عام 2004 انطلاقته الحقيقية نحو لقب أستاذ دولي كبير.

وتعمل اللجنة المنظمة لهذه البطولة سنوياً على استقطاب خيرة اللاعبين العالميين لإيجاد أجواء منافسة قوية، وللمساهمة في تطوير اللاعبين الإماراتيين من فئة الشباب، في ظل اقتراب الاستحقاق العالمي الأكبر أولمبياد العالم للشطرنج في العاصمة الهنغارية بودابست، سبتمبر المقبل.

تقام البطولة بنظام الفئتين «أ» و«ب»، بعد نجاح التجربة في العام الماضي، وتم توزيع اللاعبين في البطولتين، بناءً على التصنيف العالمي للمشاركين.

ويتصدر في أعلى قائمة البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف «2729»، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني «2654»، أما أعلى مصنفة الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا «2437».

تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، ويترأس لجنة الحكام، مهدي عبدالرحيم، بمشاركة مجموعة من الحكام الإماراتي الراغبين في اكتساب الخبرة، والحصول على نورم الشارة الدولية.