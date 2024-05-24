العين «مُقاتل شرس» في ملعبه

عمرو عبيد (القاهرة)



لم يُبالغ الأسترالي هاري كيويل، مدرب يوكوهاما إف مارينوس، عندما قال إنه «سيُعاني» في ملعب هزاع بن زايد، خلال مواجهة العين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، لأن نتائج وإحصاءات «الزعيم» في «قلعته الحصينة» طوال المعركة الآسيوية في الموسم الحالي، تؤكد أنه «مقاتل شرس» بكل المقاييس، ولعل الأرقام العامة توضح ذلك بسهولة، إذ حقق «البنفسج» الفوز في 5 مباريات من أصل 6، خاضها على ملعبه في مسيرته نحو المباراة النهائية، بنسبة نجاح بلغت 83.3%، كما تجدر الإشارة إلى أن الخسارة الوحيدة التي شهدتها «قلعة الزعيم» لم تكن مؤثرة خلال مرحلة المجموعات.

سجل «الزعيم» في مبارياته «داخل الديار» 16 هدفاً، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، واستقبلت شباكه 9 أهداف فقط، بمتوسط 1.5 هدف، أي أنه يملك فارقاً تهديفياً إيجابياً بلغ «+1.2»، ولم تتوقف ماكينات أهدافه عن الدوران مُطلقاً على ملعبه ووسط جمهوره، حيث سجّل في جميع المباريات بنسبة 100%، بينها 3 «رُباعيات»، أبرزها على الإطلاق رُباعيته «الباهرة» في شباك الهلال السعودي، التي أطاحت «الأزرق»، وأوقفت سلسلته القياسية هذا الموسم.

وبالنظر إلى أبرز الملامح الإحصائية الفنية لأداء «البنفسج» في ملعبه، تظهر قوته الهجومية من خلال تسديد 80 كرة على مرمى 6 منافسين طوال رحلته الآسيوية الحالية، بمتوسط يتجاوز 13 محاولة في كل مباراة، وسدد لاعبوه 42 كرة بين القائمين والعارضة، بمتوسط 7 تسديدات دقيقة على الأقل في كل مواجهة، لتبلغ نسبة دقة تسديداته الإجمالية 52.5%، وهي نسبة جيدة جداً، كما نوّع «الزعيم» محاولاته الهجومية بصورة متميزة، لأنه سدد 49 كرة داخل منطقة جزاء المنافسين، بنسبة 61.25%، مقابل 38.75% لمحاولاته بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

وفيما يخص الاستحواذ، لعب «الزعيم» بمرونة تكتيكية واضحة حسب طبيعة لعب المنافس والوسيلة المثالية التي تمنحه الفوز، ولهذا شهدت مباراتا أهال والفيحاء النسب الأكبر في استحواذ العين، بـ64% و58%، بينما ترك الكرة للهلال السعودي، مكتفياً بنسبة امتلاك بلغت 34%، لكنه أسقط دفاعاته بـ4 ضرباته «موجعة» آنذاك، وإجمالاً، بلغ متوسط نسبة استحواذ «الزعيم» في مبارياته داخل الديار 51%، ولهذا كان حاضراً بقوة على المستوى الهجومي، حيث نفذ 528 هجمة، خلال تلك المباريات، بمتوسط 88 هجمة كل مباراة.

العين صنع 29 فرصة تهديفية مؤكدة خلال تلك المباريات ال6، بمعدل يكاد يصل إلى 5 فرص محققة في كل مباراة، ويملك نسبة جيدة جداً فيما يتعلق بتحويل الفرص إلى أهداف، بـ55.2%، كما قدم لاعبوه مستويات لافتة فيما يتعلق بدقة التمريرات، خاصة الطولية وقت التحول السريع أو البينية منها، لتبلغ في المجمل نسبة 81.5% بحصاد 2577 تمريرة.

وعلى الجانب الآخر، يبدو تخوّف كيويل في محله، لأن فريقه حقق 3 انتصارات خارج ملعبه منذ انطلاق النُسخة الحالية، مقابل هزيمتين وتعادل، لتبلغ نسبة نجاحه العامة في المباريات «خارج الديار» 55.5%، واكتفى «مارينوس» بتسجيل 8 أهداف في شباك أصحاب الأرض، بينما اهتزت شباكه 7 مرات، بفارق تهديفي إيجابي لا يتجاوز «+0.2».

والجير بالذكر أن يوكوهاما تعادل في مباراة، وخسر أخرى خلال 3 مباريات في المراحل الإقصائية السابقة من البطولة، وصحيح أنه امتلك الكرة خلالها، بمتوسط بلغ نسبة 55%، إلا أن دقة محاولاته الهجومية بدت متماشية مع حصاده التهديفي، حيث سدد 14 كرة فقط بين القائمين والعارضة من إجمالي 50 محاولة، لتبلغ نسبة نجاحها 28% فقط في مباريات دور الـ16 ورُبع ونصف النهائي، في حين أنه صنع 11 فرصة تهديفية خلالها، بمعدل 3.6/ مباراة، إلا أنه حوّل 4 منها فقط إلى أهداف، بنسبة كفاءة لم تتجاوز 36.4%.