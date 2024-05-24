الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يبحث عن «مشترٍ» لديفيز

بايرن ميونيخ يبحث عن «مشترٍ» لديفيز
24 مايو 2024 15:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
برشلونة يُقيل تشافي
مبابي يُسدل الستار على مسيرته مع سان جيرمان


ظل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز «23عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني «خياراً متميزاً» لريال مدريد، حتى وقت قريب هذا الموسم، ليحل محل الفرنسي فيرلان ميندي الذي لا يحظى بقبول فلورنتينو بيريز رئيس النادي، ويسعى للتخلص منه ببيعه، رغم تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني باستمراره مع الفريق، بل ويعتبره أفضل مدافع أيسر في العالم.
وبعد فترة من الوقت فِترَ حماس «الريال»، وفضل تأجيل السعي وراء ديفيز للموسم القادم، حتى يحصل عليه مجاناً، بينما محاولة الحصول على خدماته هذه الصيف تكلف «الملكي» مبلغاً كبيراً من المال، يطلبه «البايرن» لشراء ظهير أيسر جديد هو الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن الوضع عاد إلى سخونته مجدداً، لأن ديفيز يقترب فعلاً من الرحيل عن «أليانز أرينا»، بعد أن أصبح موقفه مهدداً باحتمال وصول ثيو لاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبق، إلى «أليانزأرينا».
وقالت الصحيفة، إن موقف «البايرن» يؤكد أنه يرغب بالفعل في التخلص من ديفيز هذا الصيف، وإنه جاهز لتلقي عروض بشأن رحيله، وإن كان يطلب رقماً يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للاستغناء عنه، ما يعتبره الكثيرون مبلغاً كبيراً بالنسبة للاعب لم يعد في عقده إلا سنة واحدة.
وتساءلت الصحيفة: هل يعود الريال للمنافسة على ضم ديفيز، أم إنه يفضل الانتظار للموسم القادم للحصول عليه مجاناً؟.
وأجابت: من المستبعد أن يفكر «الريال» في ضم ديفيز هذا الصيف، في ظل تركيزه على صفقة الفرنسي كيليان مبابي التي تكلفه الكثير من المال، رغم كون انتقاله إلى «الريال» مجاناً، والسبب مكافأة التوقيع الكبيرة التي يحصل عليها «فتى بوندي المدلل»، وغيرها من المتغيرات المادية، مثل عوائد الصورة والراتب المرتفع، وأية متغيرات أخرى.
بدأ ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000، مسيرته الاحترافية في فانكوفر وايتكابس حتى 2018، وشد الرحال بعدها إلى ألمانيا حيث وقع لبايرن ميونيخ «ب» في 2019، مقابل 5. 13مليون دولار مع مكافآت ومتغيرات متعلقة بالأداء والألقاب والبطولات مجموعها 22 مليون دولار، وتم تصعيده في نفس العام للفريق الأول للبايرن.
ولعب ديفيز لمنتخبات الشباب تحت 15و17 و20 سنة، وصعد للمنتخب الكندي الأول عام 2017.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
ميلان ينفصل عن بيولي
الرياضة
ميلان ينفصل عن بيولي
اليوم 17:14
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
الرياضة
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
اليوم 17:12
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:09
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©