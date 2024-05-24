بايرن ميونيخ يبحث عن «مشترٍ» لديفيز



أنور إبراهيم (القاهرة)



ظل الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز «23عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني «خياراً متميزاً» لريال مدريد، حتى وقت قريب هذا الموسم، ليحل محل الفرنسي فيرلان ميندي الذي لا يحظى بقبول فلورنتينو بيريز رئيس النادي، ويسعى للتخلص منه ببيعه، رغم تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني باستمراره مع الفريق، بل ويعتبره أفضل مدافع أيسر في العالم.

وبعد فترة من الوقت فِترَ حماس «الريال»، وفضل تأجيل السعي وراء ديفيز للموسم القادم، حتى يحصل عليه مجاناً، بينما محاولة الحصول على خدماته هذه الصيف تكلف «الملكي» مبلغاً كبيراً من المال، يطلبه «البايرن» لشراء ظهير أيسر جديد هو الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الوضع عاد إلى سخونته مجدداً، لأن ديفيز يقترب فعلاً من الرحيل عن «أليانز أرينا»، بعد أن أصبح موقفه مهدداً باحتمال وصول ثيو لاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبق، إلى «أليانزأرينا».

وقالت الصحيفة، إن موقف «البايرن» يؤكد أنه يرغب بالفعل في التخلص من ديفيز هذا الصيف، وإنه جاهز لتلقي عروض بشأن رحيله، وإن كان يطلب رقماً يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للاستغناء عنه، ما يعتبره الكثيرون مبلغاً كبيراً بالنسبة للاعب لم يعد في عقده إلا سنة واحدة.

وتساءلت الصحيفة: هل يعود الريال للمنافسة على ضم ديفيز، أم إنه يفضل الانتظار للموسم القادم للحصول عليه مجاناً؟.

وأجابت: من المستبعد أن يفكر «الريال» في ضم ديفيز هذا الصيف، في ظل تركيزه على صفقة الفرنسي كيليان مبابي التي تكلفه الكثير من المال، رغم كون انتقاله إلى «الريال» مجاناً، والسبب مكافأة التوقيع الكبيرة التي يحصل عليها «فتى بوندي المدلل»، وغيرها من المتغيرات المادية، مثل عوائد الصورة والراتب المرتفع، وأية متغيرات أخرى.

بدأ ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000، مسيرته الاحترافية في فانكوفر وايتكابس حتى 2018، وشد الرحال بعدها إلى ألمانيا حيث وقع لبايرن ميونيخ «ب» في 2019، مقابل 5. 13مليون دولار مع مكافآت ومتغيرات متعلقة بالأداء والألقاب والبطولات مجموعها 22 مليون دولار، وتم تصعيده في نفس العام للفريق الأول للبايرن.

ولعب ديفيز لمنتخبات الشباب تحت 15و17 و20 سنة، وصعد للمنتخب الكندي الأول عام 2017.