خالد عيسى: عازمون على رسم فرحة وطن



العين (الاتحاد)



شدد خالد عيسى حارس العين، على أنه وباقي زملائه اللاعبين عازمون على رسم الفرحة في ربوع الوطن، من خلال التتويج باللقب القاري الغالي، بالفوز على يوكوهاما الياباني.

وحول الإحساس الذي يراوده، عندما أصبح فريقه على بُعد خطوة من معانقة اللقب القاري، قال: «عندما أرى أننا أصبحنا على مسافة قريبة من التتويج «يقشعر بدني»، والإحساس لا يمكن وصفه بالوصول إلى هذه المرحلة، ولكن مهمتنا لم تنته ومطالبون بتحقيق طموحات كل محبي الكرة الإماراتية».

وأضاف: «عشت مشاعر الفخر والاعتزاز والسعادة من قبل مع المنتخب والنادي، الأمر الذي يتجسد في التفاف الجميع حول ممثل الوطن، والكل يشيد ويدعم ويساند ويسأل الله التوفيق للفريق، وشخصياً أتمنى أن أعيش هذا الشعور في كل موسم».

وأشار خالد عيسى إلى أن جميع العيناوية محظوظون بقيادة النادي، إذ وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بتهيئة كل أسباب النجاح للنادي وحصد الألقاب، والتمثيل المشرف للدولة في كافة البطولات، ونشكر سموه على الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام المتعاظم، وأشكر كذلك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على دعمه المعنوي والمادي المتواصل ومتابعته الدائمة، بتواجده إلى جانب الفريق، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه، وإسعاد محبي الكرة الإماراتية.

وحول الفوارق ما بين النسخة الحالية وسابقاتها من دوري أبطال آسيا، قال: «ربما اتفق أو اختلف معي البعض، هذه النسخة من دوري أبطال آسيا هي الأقوى على مر تاريخ المسابقة القارية من وجهة نظري، قياساً بالظروف والحوافز والمسابقات التي تؤهل لها، بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة، من ضمنها مشوار العين في المسابقة، والتحديات التي عشناها في كل مباراة على حدة، كما أن الواقع يؤكد أن قائمة الفريق الحالية تضم عدداً كبيراً من اللاعبين تحت 21 و22 عاماً، وللمرة الأولى يشاركون في بطولة قارية، وهذه المسابقة تحديداً أظهرت المعدن الحقيقي للعين النادي الكبير، وشخصيته القوية، وأكدت أن الفريق له مستقبل كبير، وهناك ظروف وتفاصيل وذكريات رائعة والقصة لم تنته، وجميع عناصر الفريق عازمون على إتمام المهمة على أكمل وجه».

وما إذا كان يراوده شعور بالقلق من مواجهة اليوم، قال: «لست قلقاً، بل العكس الشعور بالراحة يراودني، قبل مواجهة نهائي الأبطال، بدليل أنني بعد نهاية مباراة الذهاب، ونحن عائدون من اليابان على متن الطائرة، تحدثت مع مشرف الفريق، محمد عبيد حماد، بأنني جاهز للعب الإياب الآن، وهذا الأمر ليس إفراطاً في الثقة، بقدر ما هو إحساس نابع من الأجواء التي يعيشها الفريق حالياً، وأي فريق في العالم يصل إلى نهائي دوري الأبطال لا يمكن أن تقوده إلى هذه المرحلة الصدفة أو الحظ، بل هناك عمل وجهد وعزيمة وتخطيط وتوجيهات وتوصيات ودعم لا محدود، وهناك رئاسة وفرت كل الأسباب لوصول العين إلى النهائي، وخلفنا جمهور يظل يساند الفريق بكل قوة في كل مبارياته الآسيوية داخل الدولة وخارجها، لذلك لست قلقاً على الإطلاق».

وبشأن المباراة التي تعد مفتاح الوصول إلى النهائي، قال: «الأمر لا يتعلق بشعور الوصول إلى النهائي فحسب، ولكن بعد مباراتنا أمام النصر على ملعبنا في استاد هزاع بن زايد، تأكدت بأننا سنصل بعيداً في دوري أبطال آسيا، وسنكون رقماً صعباً ونداً قوياً في كل التحديات، وذلك بغض النظر عن النتيجة، لأن ما شاهدته في المباراة، كان رائعاً، إذ رأيت الرغبة في أعين زملائي، ولمست فيهم روح الفريق والعائلة، والحرص على إظهار شخصية العين القوية».

وعن مدى استفادته من كريسبو، قال: «لم اعتد طوال مسيرتي الحديث حول الأمور الفنية أو مدرب بعينه، ولكن المؤكد أن المدرب الذي يتمكن من الوصول مع فريقه إلى النهائي دوري الأبطال، سواءً كان لاعباً أو مدرباً، وما أقوله الآن ليس سراً، لأنني ذكرته لأصدقائي المقربين، ولدى كريسبو ميزة لا توجد في كثير من المدربين إذ يملك المقدرة على إخراج كل طاقة اللاعب العربي والكثير من اللاعبين العرب مزاجيين بطبيعة الحال، ولكن كريسبو في كل مباراة يضع هدفاً، ويحفز الفريق من أجله».