خالد الهاشمي: دعم الجماهير «وقود الفوز»

العين (الاتحاد)



أعرب خالد الهاشمي مدافع العين عن ثقته في أن الدعم الجماهيري يمكن أن يدفع فريقه لحصد «النصر»، عندما يواجه يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وقال الهاشمي «متأكد تماماً من أن المشجعين يشعلون الحماس في الملعب طوال الـ90 دقيقة، ما أريده منهم أن يكونوا متحمسين على مدار اللقاء، من الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة» وأضاف «أعتقد أن المشجعين يلعبون دوراً كبيراً في المباراة، ونؤمن دائماً بأنه يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، هناك بعض التفاصيل التي يجب أن نكون أفضل فيها، واللاعبون يدركون ذلك جيداً، ونعمل على ذلك ومتأكد أننا نؤدي جيداً خلال المباراة» وقال: «قبل أي مباراة، ندرك أنه لدينا شعار العين على صدورنا، ونمثل أنفسنا وبلدنا أيضاً في البطولة المهمة، وواثقون من أنفسنا، وأمل أن تساعدنا هذه الثقة في المباراة القادمة». وأضاف «الجميع يريد الكأس، وآمل من أعماق قلبي أن نتمكن من منح السعادة لجماهير الإمارات».