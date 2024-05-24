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الرياضة

إنزاجي الأفضل في الموسم

إنزاجي الأفضل في الموسم
24 مايو 2024 17:41

 
روما (أ ف ب)

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اختير سيموني إنزاجي الذي قاد إنتر ميلان لإحراز لقبه الـ 20 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أفضل مدرب لموسم 2023-2024، حسب ما أعلنت رابطة الدوري.
يأتي اختيار إنزاجي (48 عاماً) في الموسم الذي يلي حصول لوتشانو سباليتي على هذه الجائزة، بعد قيادته نابولي إلى لقب «الكالتشيو» الموسم الماضي.
واختير إنزاجي الذي يتولى قيادة «النيراتزوري» منذ العام 2021 من قبل لجنة ضمّت مدراء المطبوعات الرياضية، حسب ما كشفت رابطة الدوري الإيطالية التي لم تحدّد النتائج النهائية.
وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، في بيان صحفي «هذه الجائزة لا يمكن أن تذهب إلاّ إلى سيموني إنزاجي».
وأضاف «إنه الآن أحد أهم المدربين على الساحة الدولية وقد حُظي بمسيرة مثالية مع فريقه، مع أفضل هجوم وأفضل دفاع وسلسلة من 28 مباراة متتالية من دون هزيمة».
وحقّق الإنتر خلال موسم 2023-2024 لغاية الآن وقبل مرحلة واحدة من نهاية المنافسات، 29 فوزاً وستة تعادلات وهزيمتين فقط في الدوري، علماً أنه يتقدم بفارق 19 نقطة جاره ميلان الثاني.
وفاز الإنتر أيضاً هذا الموسم بالكأس السوبر الإيطالية، لكنه خرج من دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما بلغ نهائي الموسم الماضي (خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-1).

 

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
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