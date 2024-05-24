تشواميني يغيب عن نهائي الأبطال



مدريد (أ ف ب)



يغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني عن فريقه ريال مدريد الإسباني في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وفقاً لما كشف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لكنّ أنشيلوتي أبدى ثقته بمشاركة تشواميني (24 عاماً) مع منتخب بلاده في كأس أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل في ألمانيا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمره الصحفي، إن تشواميني الذي تعرض مطلع هذا الشهر لكسر إجهاد في قدمه اليسرى «يقوم بتدريبات فردية، ولن يكون جاهزاً للنهائي» الذي سيقام على ملعب ويمبلي في الأوّل من يونيو المقبل.

وطمأن أنشيلوتي عشاق المنتخب الفرنسي قائلاً «أعتقد أنه سيكون جاهزًا لكأس أوروبا (14 يونيو-14 يوليو)، وأعتقد أنه قادر على الوصول إلى الجهوزية المطلوبة».

ورغم إصابته، استُدعي تشواميني (31 مباراة دولية) ضمن قائمة تضم 25 لاعباً اختارهم ديدييه ديشامب في 16 الشهر الحالي للمشاركة في نهائيات البطولة القارية.

وتعرّض تشواميني للإصابة خلال مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني، حيث ترك مكانه لمواطنه إدواردو كامافينجا في الدقيقة 70 (انتهى اللقاء بفوز ريال 2-1).

وأعلن النادي الملكي في اليوم التالي أن لاعب الوسط يعاني من «كسر اجهاد في قدمه اليسرى»، من دون أن يحدد مدة غيابه.

وكان تشواميني تعرض لإصابة مماثلة في أكتوبر 2023، وابتعد حينها عن الملاعب لمدة شهر ونصف.