الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يصادق على «روزنامة» بطولات الأندية

«الآسيوي» يصادق على «روزنامة» بطولات الأندية
24 مايو 2024 18:53

 
العين (الاتحاد)


شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد في مدينة العين، برئاسة الدكتور تران كووك توان، وبمشاركة الأعضاء.
بدأت اللجنة الاجتماع بالإعراب عن أطيب تمنياتها لكل من العين ويوكوهاما مارينوس قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد في العين.
صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في الموسم 2025-2026، وتم تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي بعمل تعديلات عليها عند الضرورة، ويشار إلى أن قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، حتى تدخل حيز التنفيذ.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
جامع الشيخ زايد الكبير.. صرح معماري يجسد رسالة وطن التسامح


وأكدت لجنة المسابقات خلال الاجتماع عزمها على مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية، بعدما صادقت على مجموعة من القرارات الرئيسة التي يبدأ تنفيذها هذا العام، حيثُ وافقت اللجنة على إيقاف نسخ بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتباراً من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2028.
ووافقت اللجنة أيضاً على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عاماً، في ضوء زيادة عدد الفرق إلى 48 فريقاً، وتنظيم التصفيات والنهائيات بشكل سنوي، وعلى مبادئ نظام منافسات البطولة ذاتها اعتباراً من نسخة 2026.
ومع إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، والمكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام، وافقت اللجنة على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024-2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، كما تم الاتفاق على متطلبات وأحكام المسابقات الثلاث، واعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الإمارات
العين
دوري أبطال آسيا
يوكوهاما
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:08
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
الأخبار العالمية
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
اليوم 19:05
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
الرياضة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
اليوم 19:04
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
الأخبار العالمية
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©