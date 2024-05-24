«الآسيوي» يصادق على «روزنامة» بطولات الأندية



العين (الاتحاد)



شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد في مدينة العين، برئاسة الدكتور تران كووك توان، وبمشاركة الأعضاء.

بدأت اللجنة الاجتماع بالإعراب عن أطيب تمنياتها لكل من العين ويوكوهاما مارينوس قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد في العين.

صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في الموسم 2025-2026، وتم تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي بعمل تعديلات عليها عند الضرورة، ويشار إلى أن قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، حتى تدخل حيز التنفيذ.



وأكدت لجنة المسابقات خلال الاجتماع عزمها على مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية، بعدما صادقت على مجموعة من القرارات الرئيسة التي يبدأ تنفيذها هذا العام، حيثُ وافقت اللجنة على إيقاف نسخ بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتباراً من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2028.

ووافقت اللجنة أيضاً على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عاماً، في ضوء زيادة عدد الفرق إلى 48 فريقاً، وتنظيم التصفيات والنهائيات بشكل سنوي، وعلى مبادئ نظام منافسات البطولة ذاتها اعتباراً من نسخة 2026.

ومع إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، والمكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام، وافقت اللجنة على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024-2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، كما تم الاتفاق على متطلبات وأحكام المسابقات الثلاث، واعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد.