ديوكوفيتش.. «حالة إعياء»!



جنيف (أ ف ب)



استمرت معاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، هذا الموسم بخروجه من نصف نهائي دورة جنيف في التنس (250 نقطة)، وذلك متأثراً بالإعياء الذي أسهم بخسارته أمام التشيكي توماس ماخاتش 4-6 و0-6 و6-1.

وشارك ديوكوفيتش في هذه الدورة ببطاقة دعوة على أمل الاستعداد لحملة دفاعه عن لقب بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد، لاسيما في ظل الموسم المخيب الذي اختبره حتى الآن، لكن معاناة ابن الـ37 عاماً استمرت مع فشله ببلوغ أي نهائي منذ بطولة «أيه تي بي» الختامية في نوفمبر الماضي حين توج بآخر ألقابه الـ98.