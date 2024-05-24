الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش.. «حالة إعياء»!

ديوكوفيتش.. «حالة إعياء»!
24 مايو 2024 19:02

 
جنيف (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح


استمرت معاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، هذا الموسم بخروجه من نصف نهائي دورة جنيف في التنس (250 نقطة)، وذلك متأثراً بالإعياء الذي أسهم بخسارته أمام التشيكي توماس ماخاتش 4-6 و0-6 و6-1.
وشارك ديوكوفيتش في هذه الدورة ببطاقة دعوة على أمل الاستعداد لحملة دفاعه عن لقب بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد، لاسيما في ظل الموسم المخيب الذي اختبره حتى الآن، لكن معاناة ابن الـ37 عاماً استمرت مع فشله ببلوغ أي نهائي منذ بطولة «أيه تي بي» الختامية في نوفمبر الماضي حين توج بآخر ألقابه الـ98.

آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:08
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
الأخبار العالمية
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
اليوم 19:05
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
الرياضة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد
اليوم 19:04
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
الأخبار العالمية
جنوب أفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©