شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لليد



رضا سليم (دبي)



أحرز شباب الأهلي كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، في ختام بطولات الموسم الحالي، بعد فوزه على الشارقة 27-26، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليكسر احتكار الملك الشرقاوي للبطولة على مدار 5 مواسم، ويُتوج باللقب الثامن في تاريخه، فيما تُوج الشارقة بدرع التفوق العام للموسم.

حضر المباراة، ومراسم التتويج نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء الاتحاد.

جاءت المواجهة متكافئة في بدايتها من الفريقين، بعدما سجل شباب الأهلي أول هدف، وتكرر التعادل مرات عدة، إلى أن وصلت النتيجة إلى 5-5 في منتصف الشوط، واتجهت المباراة لمصلحة «الفرسان» الذي نجح في تعديل النتيجة، بالتقدم بفارق هدف، وهدفين إلى أن وصلت إلى 12-8 في الدقيقة 28، ثم 13-8، وينهي «الفرسان» بالتقدم 14-8.

تغيرت النتيجة لمصلحة «الفرسان» في الشوط الثاني، ووصلت إلى 19-12 في أول 5 دقائق، وانتصف الشوط بنتيجة 22-17 لمصلحة «الفرسان»، و26-24 في آخر دقيقتين، ثم 26-25، و27-26 في الدقيقة الأخيرة وحسمها «الفرسان» بنفس النتيجة.

أدار المباراة إسماعيل سالم، وعلي جعفر، وعلى الطاولة عمر الزبير، وياسر النقبي، والمراقب محمد ناصر، وعبدالله خميس.