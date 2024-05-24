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الرياضة

الجزيرة يرفض الخسارة أمام حتا

الجزيرة يرفض الخسارة أمام حتا
24 مايو 2024 20:36

مراد المصري (أبوظبي)

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رفض الجزيرة الخسارة أمام حتا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، على استاد حمدان بن راشد، في انطلاق «الجولة الـ25»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، إذ كان «الإعصار» قريباً من حصد أول فوز على الإطلاق في المواجهات التي جمعته مع «فخر أبوظبي»، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وسجل جابريل سوزا هدف حتا في الدقيقة 24، فيما أحرز برونو هدف الجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 84، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الأخير، إذ يعود إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم، فيما أصبح رصيد الجزيرة 32 نقطة في المركز الثامن.
قام الجزيرة بتغييرات عديدة على التشكيلة، بإراحة عدد كبير من الأساسيين، ورغم ذلك بادر بتهديد منافسه بتسديدة قوية من كريم رقيق تصدى لها الحارس سالم خيري في الدقيقة السادسة.
وبعد هجمة منظمة وسلسلة من التمريرات، افتتح حتا التسجيل بهدف جابريل سوزا في الدقيقة 24.
وأثمرت محاولات الجزيرة المتواصلة، عن إدراك التعادل، بواسطة برونو من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
حتا
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