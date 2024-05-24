3 برونزيات لأبطالنا في «مصارعة الذراعين»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني لمصارعة الذراعين ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركته في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان، وأحرز اللاعب سالم الشحي ميداليتين برونزيتين في اليد اليمنى واليد اليسرى، لوزن 90 كجم، وفاز اللاعب أحمد صالح بالميدالية البرونزية لليد اليسرى في وزن 75 كجم، فيما أحرز علي المزروعي المركز الرابع في الوزن المفتوح.

وقدمت بعثة المنتخب الشكر لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والمتابعة اللذين مهدا للفوز بهذه الميداليات.