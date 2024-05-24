عجمان والشارقة.. «نقطة إيجابية»

رضا سليم (عجمان)



تعادل عجمان والشارقة 2-2 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 32»، في المركز السابع متساوياً مع الجزيرة الثامن، ويواصل نتائجه الإيجابية للأسبوع السابع على التوالي، من دون خسارة، فيما رفع «الملك» رصيده إلى «النقطة 39».

سجل لـ «البركان» عصام فايز العائد من الإصابة، بعد 17 ثانية من بداية اللقاء، ليكون صاحب رابع أسرع هدف في «دوري المحترفين»، فيما سجل الهدف الثاني الكاميروني «البديل» روكي مارسيانو في الدقيقة 87، فيما أحرز لـ «الملك» ماجد راشد في الدقيقة الثانية، ولوان بيريرا بالدقيقة 67.

وبدأت المواجهة ساخنة بالهدف السريع، من أول هجمة للاعب عصام فايز، من تمريرة وليد أزارو الرأسية، ليسددها على يمين عادل الحوسني حارس مرمى «الملك».

ولم تمر سوى دقيقة، حتى نجح ماجد راشد في تسجيل هدف التعادل لـ «الملك» من أول هجمة للفريق، من تمريرة خالد الظنحاني، وهو ما انتهت عليه نتيجة الشوط الأول.

وتغيرت النتيجة مجددا في الشوط الثاني، بعدما نجح البدلاء في تسجيل الأهداف، والتي جاءت عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 67، ليمنح «الملك» التقدم، ودخل المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو، ليصنع الفارق، ويسجل هدف التعادل لعجمان في الدقيقة 87 من تمرير وليد أزارو، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.