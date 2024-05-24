حمدان بن زايد يتوج «حشيم» بطلاً لسباق دلما للمحامل الشراعية





الظفرة (وام)

تّوج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً بدورته السابعة، الذي أقيم اليوم، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، تحت رعاية سموه ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي، وسط أهازيج أهل البحر، وجمهور غفير من المتابعين، وفرحة أطقم المحامل الفائزة على شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وفاز المحمل «حشيم 199» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي باللقب، ليسجل اسمه في القائمة الذهبية لأول مرة في هذا السباق التاريخي الكبير.

وجاء في المركز الثاني «نمران» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الطف 9» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمد الحمادي، وحصل على المركز الرابع «الظفرة 125» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي. وجاء في المركز الخامس «براق 33» لمالكة معالي الفريق مصبح راشد مصبح الفتان، وقيادة النوخذة راشد محمد راشد مصبح الرميثي.

حضر السباق وتابع مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، وأحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وقدم المشاركون ملحمة تراثية رائعة، وشهد السباق تنافساً قوياً خلال كل مراحله التي تنوعت فيها السرعات بين العالية والمتوسطة، وتبادلت محامل فيها الصدارة على أمل الوصول إلى خط النهاية أولاً.

وتوجه أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث وصونه ونقله إلى الأجيال من خلال الفعاليات المختلفة والسباقات والمهرجانات.

وثمّن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمهرجان والسباق في نسخته السابعة، واهتمامه ودعمه للأنشطة البحرية والسباقات التراثية والتقليدية ورعايتها وحضور فعالياتها وتتويج أبطالها، حيث حظي الفائزون الثلاثة في النسخة السابعة بشرف التتويج من قبل سموه.

وقال: الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية، ويمثل المهرجان والسباق إحدى أبرز وسائل الإبقاء على التراث حاضراً في عقول وقلوب الأجيال الجديدة للتمسك به، والعمل على تعريف العالم بمعانيه الصادقة، لما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مفعمة بالقيم الإيجابية التي تعزز الهوية الوطنية وتصونها، وتدعم جهود الدولة في الحفاظ على إرث يحمل دلالات رفيعة تنطلق منها الإمارات نحو آفاق أرحب.

وهنأ أحمد ثاني الرميثي مالك ونوخذة وبحارة المحمل البطل على الإنجاز الذي حققه، وهنأ الفائزين بالمركزين الثاني والثالث، وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين على حضورهم وتفاعلهم ومشاركتهم في إنجاح السباق، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة في تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الاحترافية التي وضعت سلامة النواخذة والبحارة في مقدمة الأولويات، وقدم الشكر لشركاء النجاح والرعاة على دعمهم الكبير، وأثنى على الشراكة المميزة التي تجمع نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث من أجل توظيف الإمكانيات كافة لتعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري بكل تفاصيله ونقله للأجيال.



30 مليون درهم

خصصت له جوائز تبلغ 30 مليون درهم، والتي تعد أعلى قيمة جوائز في السباقات التراثية البحرية ويحصل صاحب المركز الأول على مليون و300 ألف درهم وسيارة، وينال صاحب المركز الثاني مليون درهم وسيارة، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة، كما يحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى الـ120 أيضاً على جوائز مالية.

122

شارك في السباق 122 محملاً على متنها أكثر من 3000 بحار، وانطلق لمسافة 68 ميلاً بحرياً «125 كم»، من جزيرة دلما وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وهي المسافة الأطول بين كل سباقات هذه الفئة في الدولة والمنطقة.