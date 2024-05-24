اليابان بطل «عالمية الجودو» في أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)



احتفظ منتخب اليابان بلقب «الفرقي المختلط»، في ختام بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، بعدما منافسة قوية جمعت أفضل نجوم العالم في «مبادلة أرينا» في «النسخة 37» التي جاءت الأكبر تاريخياً على أرض الإمارات. وحقق منتخب اليابان الميدالية الذهبية للمرة السابعة على التوالي، بعد تفوقه في النهائي على حساب منتخب فرنسا، الذي نال الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى جورجيا وإيطاليا، بعد فوزهما على ألمانيا وأوزبكستان على التوالي. شهد منافسات اليوم الختامي للبطولة. وقام بتتويج الفائزين في منافسات «الفرق المختلطة»، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، الذي سلم كأس المركز الأول لمنتخب اليابان، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، الذي قلد لاعبي اليابان بالميداليات الذهبية، وعدد من الشخصيات البارزة في الجودو الذين شاركوا في التتويج.

وعلى صعيد منافسات الفردي، نجح لاعبو ولاعبات اليابان من إنهاء منافسات الخميس، في صدارة الترتيب العام، بإجمالي 9 ميداليات ملونة، عبارة عن 3 ميداليات ذهبية، و2 فضية و4 برونزيات، وحل بالمركز الثاني جورجيا، بأربع ميداليات منها 2 ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية، ثم كوريا الجنوبية بالمركز الثالث برصيد 5 ميداليات ملونة منها 2 ذهبية و3 برونزية، إذ يعتمد الترتيب الإجمالي على قيمة الميداليات وليس عددها.

وضمنت اليابان صدارة الترتيب بعدما واصلت تفوقها في الجولة الخامسة والأخيرة للفردي، فحققت اليابانية واكابا توميتا الميدالية الذهبية في فئة وزن فوق 78 كجم، ونالت التركية كايرا أوزديمير الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للتركية هلال أوزتورك والكورية هايون كيم.

وكسب زيلوم كوستوسويف الميدالية الذهبية لفئة وزن تحت 100 كجم، ونال الفضية الكندي شادي النحاس صاحب الأصول المصرية، وذهبت البرونزية إلى الياباني دوتا أراي والإسباني نيكولوز شيرزاديشيفلي، ونال الكوري مينجونج كيم الميدالية الذهبية لوزن فوق 100 كجم، وحقق الفضية الجورجي جورام توشيفيلي، وذهبت البرونزية إلى الروسي تاميرلان باشايف والأوزبكي أليشر يوسبوف.

وفي نفس هذه الفئة حقق عمر معروف لاعب منتخبنا الوطني، أفضل النتائج الإماراتية ببلوغه دور الـ 16، عقب حصده انتصارين على التركي منير إرتوج والنمساوي موفلي بورشفيلي، ثم خسر أمام الكوبي أندي جراندا.

من جانبها استعرضت اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي للجودو، الأرقام الاستثنائية التي حققتها النسخة الحالية من بطولة العالم للجودو في أبوظبي، بحضور أكثر من 200 إعلامي من خارج الدولة لتغطية المنافسات، وبث هذه المنافسات سواء بشكل مباشر أو عبر الملخصات في 130 دولة مختلفة.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع أعداد الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد الدولي والبطولة هذه تحديداً، مع رصد جميع لحظات المنافسات من نتائج ولقاءات وتفاصيل مختلفة لعيش أجواء الحدث.

وقامت العديد من وكالات الأنباء البارزة، والمواقع الشهيرة عالمياً بسرد تقارير موسعة عن البطولة بمختلف اللغات بالإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية واليابانية وغيرها، بالإضافة للغة العربية مع انتشار تغطية الحدث عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» بشكل إيجابي.

وأعلن ناصر التميمي، أمين عام اتحاد الجودو، عن ارتفاع أعداد اللاعبين الإماراتيين المتأهلين رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، إلى 6، بواقع 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وهم نارمند بيان وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، وزن تحت 81 كجم، أرام جريجوريان وزن تحت 90 كجم، ظافر آرام وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف وزن فوق 100 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي وزن تحت 52 كجم.

وأكد التميمي أن اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وأعضاء مجلس الإدارة، كانوا أمام خيارين خلال الفترة الماضية، إما تخفيف حمل المشاركات الخارجية والتركيز على بطولة العالم، أو زيادة المشاركات من أجل كسب النقاط في التصنيف ورفع أعداد المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وقال: قمنا بالخيار الثاني ومنحنا الثقة الكاملة للجهاز الفني، ليتحقق الهدف بنسبة 90%، بنجاح 6 من أصل 7 لاعبين تم اختيارهم للتأهل، مع سعي الاتحاد لمحاولة الفوز بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وهو سبب عدم إحراز ميداليات في هذه البطولة، ولعل البارز أن أفضل 18 لاعباً في التصنيف الدولي يتأهلون مباشرة في كل فئة للأولمبياد، وجميع لاعبينا المتأهلين يتواجدون ضمن هذا التصنيف حالياً، وهذه كانت آخر بطولة وأغلق الباب بعدها للتأهل إلى باريس 2024.

وفيما يتعلق ببرنامج المنتخب للفترة المقبلة، قال: يخضع اللاعبون للراحة لمدة أسبوع، ليبدأ بعد ذلك برنامج اللياقة البدنية مطلع يونيو على «منطقة جبلية» في جورجيا لمدة نحو عشرين يوماً، ثم يتوجهون إلى برشلونة لخوض معسكر منافسات جودو هناك، ثم التوجه إلى باريس.

وأعلن التميمي، عن افتتاح الصالة الجديدة للجودو في بني ياس، التي سيكون فيها مقر اتحاد اللعبة أيضاً، قريباً بعد نهاية بطولة العالم الحالية، والتي ستدشن فعالياتها بإقامة معسكر صيفي مجتمعي خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأكد أن تنظيم بطولة العالم الحالية ليست شيء بسيط، خصوصاً أنه تمت الموافقة على استضافتها قبل خمسة شهور فقط، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا النوع من البطولات فترة تصل إلى عامين على أقل تقدير للاستعداد لاستضافة حدث عالمي ضخم هو الأهم على مستوى اللعبة، وقال، إننا نعلم إمكانات فريق العمل، وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، من ناحية البنية التحتية، والخدمات التي نستطيع تقديمها، وأعتقد أننا قدمنا البطولة بشكل جيد، من خلال الإشادات التي تلقتها اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي للجودو، والاتحادات المحلية للدولة المشاركة، ولدينا خبرات كبيرة بتنظيم العديد من البطولات الدولية منذ 2009.

وأكد التميمي أن بطولة العالم أقوى من دورة الألعاب الأولمبية على كافة الصعد سواء فنياً أو من ناحية أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث على سبيل المثال بطولة العالم يحتاج البطل لخوض 5 مباريات للتتويج باللقب أما الأولمبياد يخوض البطل 4 مباريات فقط، في المقابل شهدت النسخة الحالية مشاركة قياسية، وانعكس ذلك بنجاح لاعب واحد فقط من الاحتفاظ بلقبه العالمي، فيما غادر أبطال أولمبيين وعالميين من الدورين الأول والثاني في بعض الفئات، بسبب الحمل التدريبي الزائد لتحضيرهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأوضح التميمي أن استراتيجية الاتحاد هي السعي لتنظيم البطولات الكبرى دائماً، ويتطلع أن تكون الجودو في قائمة أفضل الرياضات في الإمارات، وعلى صعيد النتائج للمستوى القاري والعالمي للرياضات الأولمبية نحن الرقم «1» في الدولة، ونتطلع أن نحافظ على هذه المكانة، أما هدفنا الثاني هو نشر الرياضة على جميع فئات الأعمار، من خلال التواصل مع المدارس والمجتمع مباشرة، وعملنا إحصائية قبل 5 سنين، عدد الأندية الخاصة للجودو في الإمارات كان ناديين، الآن في أبوظبي 3-4 أندية وفي دبي 5 أندية إلى جانب الأندية الحكومية ومراكز المدارس، كما عقدنا اجتماع مع الاتحاد الفرنسي للجودو لتوقيع اتفاقية للتعاون في نشر اللعبة من الجانب التعليمي والمجتمعي، وهي من الدول الأولى في الجودو، عندهم قرابة مليون لاعب مسجل، وقاموا باجتماع مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الذين لديهم خمس مراكز للعبة، وفي كل عام نريد أن نجعلها لعبة قريبة من المجتمع وهي تتميز بأنها تناسب عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية.



الاتحاد الدولي يزور القطاع التعليمي

أبوظبي (الاتحاد)

قام اتحاد الجودو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لإجراء جولة في عدد من المدارس بالشارقة، من أجل تشجيع الطلاب على ممارسة هذه الرياضة، كما قام بزيارة مراكز تدريب البنات للجودو في الشارقة، إلى جانب زيارة جامعة السوربون في أبوظبي لنفس الغاية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الجهود لنشر هذه الرياضة في القطاع التعليمي في الدولة، والخطوات التي يتم القيام بها لزيادة أعداد الممارسين من خلال التوجه لعملية البناء الصحيحة من خلال القاعدة الأساسية لبناء الهرم الرياضي بالشكل الصحيح.