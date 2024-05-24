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الرياضة

النصر بطل كأس الإمارات للسلة

النصر بطل كأس الإمارات للسلة
24 مايو 2024 22:10

 
علي معالي (دبي)

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تُوج النصر بطلاً لكأس الإمارات لكرة السلة، بعد الفوز على شباب الأهلي 74-71، في المباراة النهائية، بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم في الوصل، قام بتتويج البطل والوصيف اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، خاصة إنها آخر منافسات الرجال هذا الموسم، حيث تُوج «العميد» بلقبي نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات، فيما ذهب لقب الدوري إلى «الفرسان».
جاءت المباراة قوية بين الفريقين، وتقدم النصر بفارق كبير في الربع الأول «25- 12»، واستعاد شباب الأهلي توازنه، وتقدم في الربع الثاني 22- 10، وحافظ «الفرسان» على تقدمه في الربع الثالث 18- 9، وفي الربع الرابع استعاد «العميد» قوته وتفوق 30- 19.

كرة السلة
النصر
شباب الأهلي
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