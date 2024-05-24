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الرياضة

العين يُتوج بكأس الناشئين

العين يُتوج بكأس الناشئين
24 مايو 2024 22:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج العين بطلاً لبطولة كأس الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جرت على استاد نادي بني ياس بالشامخة.
سجل هدفي العين إدوارد اجيابونج في الدقيقتين 11 و87، بينما سجل هدف النصر مايد عادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
حضر مراسم التتويج فهد الكسار، عضو لجنة المسابقات، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وقاما بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للاعبي فريق العين.
بدأ بطل الكأس مشواره في البطولة من دور الستة عشر بالفوز على الذيذ ذهاباً وإياباً 6-0 و8-1، وفي دور الثمانية على بني ياس (3-2 و6-1)، فيما فاز على شباب الأهلي 5-3، في نصف النهائي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

العين
بني ياس
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