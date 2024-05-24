سلطان بن حمدان للاعبي العين: أنتم أمام فرصة تاريخية لحسم نهائي دوري أبطال آسيا

العين (وام)

دعا الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، لاعبي العين إلى ترجمة رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ببذل كل جهد ممكن لمعانقة المجد القاري ترجمة لدعم سموه، واهتمامه ومتابعته الدائمة للفريق.

ودعا الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد لاعبي الفريق إلى ترجمة الحالة الإيجابية التي رافقت مشوار الفريق في البطولة الآسيوية، إلى تحقيق الهدف الأساسي وهو التتويج باللقب القاري، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية في تمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة، والدفاع عن حظوظها، من أجل تعزيز تصنيف الدوري الإماراتي قارياً وعالمياً، ورفع عدد مقاعد الأندية في البطولة القارية، متمنياً لهم التوفيق اليوم في مهمتهم لصياغة فرحة وطن باللقب القاري.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، خلال اجتماعه مع لاعبي العين والجهازين الفني والإداري، قبيل انطلاقة الحصة التدريبية مساء أمس: «أنتم أمام فرصة تاريخية اليوم لحسم النهائي الآسيوي، فالأرقام والنتائج القوية لا قيمة لها إن لم ترتبط بإنجاز حقيقي والتتويج باللقب، وعليكم أن تثقوا في أنفسكم، لأنكم قادرون على تحقيق طموحات الجميع، ورسم فرحة وطن».

وأضاف: «تأكدوا أنكم أمام فرصة تاريخية لصناعة المجد بحصد اللقب القاري، وتمثيل الدولة والعرب وقارة آسيا في كأس القارات وكأس العالم للأندية، كبطل متوج لأقوى مسابقات الأندية الأبطال على مستوى القارة الآسيوية». وأكد أن اللاعبين يحظون بالرعاية والدعم والاهتمام الكامل من رئاسة النادي، وسيجدون المساندة المطلوبة من محبي كرة القدم الإماراتية، سواء داخل أو خارج استاد هزاع بن زايد مساء اليوم.