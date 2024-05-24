هاري كيويل: تفاصيل صغيرة تحسم المباراة بين العين ويوكوهاما

العين (الاتحاد)

يحلم يوكوهاما بلقبه الأول في النهائي الثاني له بعدما حلّ وصيفاً في نسخة 1990 أمام لياونينج الصيني (1-2 و1-1)، وقال مدربه الأسترالي هاري كيويل «مواجهة العين في غاية الصعوبة، وأمام فريق لم يخسر على أرضه في آخر 4 مباريات قارية، ونحن تحضرنا جيداً للنهائي، وسيكون هناك تفاصيل صغيرة تحسم هذه المباراة الكبيرة».

وخلافاً لتألقه القاري، يعاني يوكوهاما الأمرّين في الدوري الياباني، حيث لم يفز في آخر 6 مباريات (خسارتين و4 تعادلات)، ليحتل المركز الثالث عشر.

وأفاد النجم السابق لليدز وليفربول الإنجليزيين أن «المنافسة في الدوري الياباني صعبة، إنها إحدى أصعب البطولات، وفي كل أسبوع هناك مباراة أمام منافس يمكن أن يحرز اللقب، أما في آسيا، فإن الوضع مختلف، لأننا لعبنا مع فرق من بلدان مختلفة، وهناك مواجهات ذهاب وإياب تحكمها تفاصيل وحسابات».

ويأمل كيويل أن يستمر تفوقه على كريسبو بعدما سبق أن تواجها كلاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين كان الأرجنتيني في صفوف ميلان الإيطالي الذي خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح 2-3 في إسطنبول عام 2005.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين، ليتقدم ميلان 3-0 في الشوط الأول، قبل أن يعود ليفربول من بعيد، ويدرك التعادل 3-3، ومن ثم يفوز بركلات الترجيح.