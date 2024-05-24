كريسبو: لا خيار أمامنا سوى الفوز على يوكوهاما

العين (الاتحاد)

يطمح المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو إلى قيادة العين للفوز في «المباراة الأهم في تاريخه» عندما يستضيف يوكوهاما مارينوس الياباني اليوم في استاد هزاع بن زايد، وقال النجم الأرجنتيني السابق، في المؤتمر الصحفي: «نحن نحتاج إلى إشعال المدرجات، وإلى جمهورنا في المباراة الأهم في تاريخ العين».

وأضاف «فخورون أننا سنلعب النهائي على ملعبنا، كثيرون لم يتوقعوا وصولنا إلى هذه المرحلة، وسنبذل قصارى جهدنا لإنهاء المباراة بالفوز وتتويجنا باللقب».

وأشار كريسبو الذي سبق أن اختبر متعة التتويج القاري كلاعب مع مواطنه ريفر بلايت في كأس ليبرتادوريس وبارما الإيطالي في كأس الاتحاد الأوروبي، إلى أنه «لا خيار أمام العين سوى الفوز لتعويض نتيجة الذهاب، لكن يجب الانتباه إلى أننا نلعب على أرضنا وهذا يعطينا أفضلية».

وشدد على ضرورة أن «يدافع العين عن هويته الفنية وأن يضغط ويهاجم ويبحث عن التسجيل من دون فقدان المسؤوليات المطلوبة منه في الدفاع، مع التأكيد على أننا سنعاني في بعض الفترات لأنه لا يمكن أن تتحكم في إيقاع المباراة لمدة 90 دقيقة».

وأشاد النجم السابق لميلان وإنتر الإيطاليين وتشيلسي بفريق يوكوهاما الذي «يمتلك الكثير من المزايا، ولديه نوعية جيدة من اللاعبين، ويجب أن ندفعهم لارتكاب الأخطاء إذا أردنا الفوز باللقب».



الأحبابي: نستطيع العودة في 10 دقائق

قال بندر الأحبابي، قائد العين «نشعر بالفخر، وهذا الشعور يعيشه كل إماراتي، ونتمنى أن ننجح في رسم فرحة وطن».

وأضاف: «لا نفكر في فوارق الطقس، ومدى تأثيره على المنافس، والكل يحرص على إظهار أفضل ما لديه، من أجل حصد اللقب، ولن نكشف عن أي غيابات في قائمة الفريق قبل مباراة اليوم».

وقال: «لا ضغوط على الفريق، وإذا كنا متأخرين بهدف، بعد خسارتنا في الذهاب 1-2، ولكن يمكننا العودة في 10 دقائق، مع أننا نخوض مباراة كاملة، ونحن أقوى بين جماهيرنا وعلى ملعبنا».