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الرياضة

«فيفا»: رحيمي أهم الأوراق الرابحة للعين أمام يوكوهاما

سفيان رحيمي
25 مايو 2024 01:30

العين (وام)

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين، يطمح إلى مواصلة توهجه عندما يقود فريقه في مواجهة يوكوهاما مارينيوس، وتحقيق اللقب القاري الغائب عن النادي منذ أكثر من عقدين من الزمن. 
وسلط موقع «الفيفا» الضوء على رحيمي باعتباره أهم الأوراق الرابحة، وأحد أكثر اللاعبين تميزاً في صفوف العين، وهدافه في البطولة القارية برصيد 11 هدفاً، والذي يعول عليه العين، في تحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق الياباني 2-1.
وقال سفيان رحيمي «27 عاماً» في تصريح لموقع «الفيفا»: إن الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا سيمكن النادي من المشاركة في العديد من البطولات العام المقبل، من أهمها كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن مباراة الإياب أمام يوكوهاما مختلفة عن لقاء الذهاب، والعين سيكون مختلفا تماماً في ملعبه، خاصةً مع كثافة الحضور الجماهيري، مؤكداً أهمية الأداء الجماعي وتماسك الفريق لتحقيق الفوز، وأعرب عن تطلعه لتطوير مستواه واللعب في أبرز البطولات العالمية مثل كأس العالم، وكأس العالم للأندية.

يوكوهاما
العين
الفيفا
نهائي دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
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