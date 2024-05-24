الإمارات خلفك يا «زعيم».. «العين» يطارد «المجد الآسيوي» أمام يوكوهاما

معتز الشامي (العين)

يدخل العين مواجهة مصيرية أمام يوكوهاما الياباني، في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المواجهة التي تلخص مسيرة 21 عاماً في المحفل القاري الأهم.

وتقف جماهير الكرة الإماراتية خلف ممثل الوطن في المحفل الآسيوي في لقاء اليوم، أملاً في التتويج، وإسعاد الأمة الإماراتية والعيناوية، وجماهير مختلف الأندية على اختلاف انتماءاتها، وأيضاً حجز بطاقة التأهل إلى «مونديال الأندية».

وتكتسب المواجهة المرتقبة اليوم أهمية كبيرة، خاصة أن العين يملك الدافع، ويلعب على فرصتين، الأولى هو الفوز بهدفين نظيفين للتتويج باللقب، أو الفوز بفارق هدفين أياً كانت النتيجة، أو المبادرة بهدف، ومن ثم دخول الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وخسر «الزعيم» بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب بطوكيو، ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور في المواجهة المرتقبة اليوم، طوال 90 دقيقة تحتاج للقتال والفدائية بروح عالية، رغبة من جميع اللاعبين في رسم الفرحة على وجوه جماهير الإمارات بشكل عام، وعشاق «البنفسج» من «الأمة العيناوية» على وجه التحديد.

ويرتفع الحماس في قلوب الجميع في اللقاء المهم، وهو ما يدركه الجهازان الفني والإداري لفريق العين، حيث شهدت الأيام الماضية، التركيز على العوامل البدنية والنفسية التي تصب في مصلحة التحضيرات المطلوبة للقاء المنتظر.

شهدت التدريبات الأخيرة، تركيز الجهاز الفني على نقل الكرات سريعاً من منتصف إلى عمق ملعب المنافس، مع تدريبات التسديد من خارج المنطقة، بالإضافة إلى تكليفات خاصة للاعبي الوسط والأطراف، للتقدم إلى الأمام، من أجل تشكيل الضغط العالي أمام لاعبي يوكوهاما، ومنعهم من الانطلاقات التي يمكنها أن تشكل خطورة على مرمى العين.

ويحتاج العين إلى الأداء بهدوء وثقة، وهو ما شدد عليه كريسبو في تعليماته للاعبين الذين طالبهم بالقتال بروح عالية، أملاً في تحقيق المطلوب، والفوز باللقب الغالي، وتحدث كريسبو في محاضراته الفنية للاعبين على أهمية القتال على كل كرة في مختلف أرجاء الملعب، بالإضافة إلى الهدوء في التعامل مع الكرة، وعدم التسرع أمام المرمى، كما ركز الجهاز الفني على التحرك من دون كرة لخلخلة دفاعات الفريق الياباني المتوقع أن يلعب بطريقة دفاعية متحفظة، ويلجأ إلى المرتدات.

من جانبه، أكد حميد فاخر نجم العين السابق، أن المواجهة المرتقبة ستكون تاريخية، وشاهدة على تتويج «الزعيم» بإنجاز ثانٍ في مسيرته الآسيوية طوال 21 عاماً، منذ الفوز بأول لقب، ولفت إلى أن الإمارات تستحق الفرحة، وأن تحتفل بلاعبي العين، بعد مشوار رائع كان باعثاً على الفخر لكل إماراتي، وعن المواجهة المرتقبة اليوم قال «ستكون صعبة، ولكن لا شيء مستحيل على فريق يقف وراءه شعب بالكامل يساند ويدعم، والعين قادر على إنجاز المهمة، بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والإدارة العليا للنادي، ومجلس الإدارة الذي وفر كل شيء للنجاح في المهمة القارية».

وأضاف: «لقب آسيا غالٍ، ولكنه لا يغلى على العين، الذي سبق وأن تُوج بأول لقب لهذه البطولة، وعليه أن يفوز بآخر نسخة من الشكل الحالي للبطولة نفسها، ليعزز قيمته».

وأشار فاخر إلى أن لاعبي «الزعيم» يتسلحون بتاريخ كبير في المحفل الآسيوي، وهو ما يسهل مهمتهم الليلة، وعليهم الحسم في الـ90 دقيقة، وعدم الانتظار إلى الوقت الإضافي.

وقال: «التاريخ الكبير والخبرات التراكمية لأجيال العين، أوصلت الفريق إلى تلك المرحلة، والتي كونت شخصية الفريق البطل لقارة آسيا، والعين قادر على تكرار تلك الفرحة، كما سبق وأن فعلها في 2003، بتكاتف الجميع وبالروح القتالية العالية للاعبين».



رقم متميز للعين

يتفرد العين برقم متميز في الوصول إلى النهائي، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه منذ «نسخة 2003»، وتأهل بعد ذلك إلى نهائي 2005 و2016، ليصبح العين هو أول فريق إماراتي يصل إلى النهائي منذ عام 2016، والثاني في غرب آسيا، بعد الهلال «5 نهائيات»، وفي المقابل، فإن الفرق اليابانية أكثر من تأهلت في آخر 8 نسخ من البطولة «5 نهائيات».



4 إلى 1

يعد تأهل العين إلى النهائي، هو الرابع في تاريخ «قلعة البنفسج» في الشكل الجديد لدوري أبطال آسيا، والذي انطلق عام 2003 والعام الحالي يعتبر الأخير لتلك النسخة، حيث تقام البطولة بنظام جديد تماماً، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، «النخبة ودوري الأبطال 2 ودوري التحدي الآسيوي»، كما يعد تأهل يوكوهاما إلى النهائي هو الأول في تاريخه منذ التأسيس.

وهو رابع فريق ياباني يصل للنهائي للمرة الأولى، وقبله نجحت الفرق اليابانية الثلاثة في التتويج بالبطولة في أول نهائي لها «أوراوا ريد دايموندز 2007، جامبا أوساكا 2008 وكامشيما أنتلرز 2018»، وخسرت الفرق اليابانية نهائياً واحداً «أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال في 2019».



صافرة أوزبكية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الأوزبكي إيلجيز تاتاشيف لإدارة المباراة بمعاونة مواطنيه أندري تسابينكو، «مساعد أول»، وتيمور جايونولين «مساعد ثان»، ورستم لوطفولين، «حكم رابع»، وسنجر شايسوبوف، «حكم احتياطي مساعد».

وتم تكليف الصيني ومينج كحكم فيديو، والتايلاندي سيفاكورون بوأودوم «مساعد حكم الفيديو».

ويملك الحكم الأوزبكي مسيرة حافلة في التحكيم على مستوى قارة آسيا، بعد حصوله على شارة التحكيم الدولي في عام 2013، وهو معروف بتشدده حيال اللعبات الخشنة، وكثرة استخدامه للبطاقات الملونة، كما يتميز بلياقته البدنية العالية، وتحركاته الدقيقة في أرجاء الملعب، والوجود مع كل لعبة، واتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة.

ونجح الحكم الأوزبكي في إدارة العديد من المباريات للمنتخبات الخليجية المختلفة في كأس آسيا بقطر 2023، من بينها مباراة منتخب الإمارات، ونظيره الإيراني في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى مباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس الخليج العربي 2023، ومباريات دوري أبطال آسيا.

كذلك شارك تاتاشيف «40» عاماً في إدارة مباريات عدة في بعض الدوريات الخليجية، بجانب مباراة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي - القطري بين الشارقة والعربي القطري في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل الماضي.

ويبرز تاتاشيف من ضمن المرشحين من لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لقيادة المباريات في كأس العالم 2026.