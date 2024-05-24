السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سباق الهداف» يدخل محطة الأمتار الأخيرة في دورينا

خربين يتصدر سباق الهدافين (الاتحاد)
25 مايو 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحليق «الصقور» وتعثر «النسور» يشعلان صراع الهبوط في «أدنوك للمحترفين»
اتحاد كلباء وبني ياس.. «فارق النقطة» في «سباق العاشر»

دخل سباق المنافسة في «دوري أدنوك للمحترفين» الأمتار الأخيرة، في الوقت الذي لا تزال فيه هوية الفائز بجائزة «الحذاء الذهبي» للموسم الحالي 2023- 2024 التي تُمنح للهداف، تشهد إثارة كبيرة بين أكثر من لاعب يتقدمهم السوري عمر خربين مهاجم الوحدة برصيد 17 هدفاً، وفابيو ليما نجم الوصل برصيد 15 هدفاً، وتضم القائمة أسماء أخرى أبرزها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين صاحب الـ 12 هدفاً والساعي بدوره للاحتفاظ بلقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.
ولا يلغي السباق المستمر والمثير بين أكثر من لاعب على لقب هداف «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي 2023- 2024، حقيقة تراجع القوة الهجومية التي قد تتوج هداف الدوري بـ«الحصيلة الأضعف» في تاريخ الدوري على مدار مواسمه السابقة منذ موسم 2008- 2009.
ويعد موسم 2010- 2011، الذي شهد تتويج السنغالي سنجاهور مهاجم بني ياس السابق بلقب الهداف برصيد 18 هدفاً الأقل حتى الآن في سباق الهدافين، في الوقت الذي يحتفظ فيه علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لدورينا بالرقم القياسي لهداف «دورينا» على مدار كل مواسمه منذ أول نسخة 1974- 1975 برصيد 33 هدفاً موسم 2016- 2017.
وبالعودة إلى سباق الهداف في الموسم الحالي، يدعم النجاح السابق لمهاجمي أندية «أبوظبي» طموح السوري عمر خربين لاعب الوحدة في الاحتفال بحصد جائزة «الحذاء الذهبي» للموسم الحالي، في الوقت الذي يطارد فيه فابيو ليما نجم الوصل لقب الهداف الأول بالتزامن مع حظوظ فريقه الوافرة في التتويج بـ «درع الدوري».
ويمثل لقب الهداف في المحترفين «ماركة مسجلة» لأندية أبوظبي، بعدما توزع اللقب في 14 نسخة -باستثناء 2019- 2020 الملغى- ما بين لاعبي أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، ويتصدر «الزعيم» برصيد 7 ألقاب، مقابل 4 للجزيرة، ولقبين للاعبي نادي الوحدة، ولقب وحيد لبني ياس.
 وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من نادي العين ساند في موسم 2009- 2010 برصيد 23 هدفاً، والغاني أسامواه جيان المتوج باللقب في ثلاثة مواسم على التوالي من 2011- 2012 وحتى 2013- 2014، والسويدي ماركوس بيرج في موسم 2017- 2018 برصيد 25 هدفاً، والتوجولي لابا كودجو في موسمين على التوالي 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً، و2022- 2023 برصيد 28 هدفا.
 ويدين الجزيرة بألقابه الأربعة في سباق الهداف للاعبيه فرناندو بيانو موسم 2008- 2009 برصيد 24 هدفاً، وميركو فوزنتيتش موسم 2014- 2015 برصيد 25 هدفاً، وعلي مبخوت المتوج باللقب مرتين موسمي 2016- 2017 برصيد 33 هدفاً «رقم قياسي»، و2020- 2021 برصيد 25 هدفاً.
 في المقابل منح تيجالي اللقب لفريقه الحالي الوحدة مرتين موسمي 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، و2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، فيما جاء التتويج الوحيد لبني ياس بواسطة مهاجمه السابق السنغالي سنجاهور في موسم 2018- 2019 برصيد 18 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
عمر خريبين
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
25 مايو 2024
عمال إنقاذ يتفقدون موقعاً تعرض لهجوم صاروخي في خاركيف (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مبادرة صينية - برازيلية للتفاوض على حل الأزمة الأوكرانية
25 مايو 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش»
25 مايو 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التغيرات المناخية تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا
25 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©