«سباق الهداف» يدخل محطة الأمتار الأخيرة في دورينا

دبي (الاتحاد)

دخل سباق المنافسة في «دوري أدنوك للمحترفين» الأمتار الأخيرة، في الوقت الذي لا تزال فيه هوية الفائز بجائزة «الحذاء الذهبي» للموسم الحالي 2023- 2024 التي تُمنح للهداف، تشهد إثارة كبيرة بين أكثر من لاعب يتقدمهم السوري عمر خربين مهاجم الوحدة برصيد 17 هدفاً، وفابيو ليما نجم الوصل برصيد 15 هدفاً، وتضم القائمة أسماء أخرى أبرزها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين صاحب الـ 12 هدفاً والساعي بدوره للاحتفاظ بلقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.

ولا يلغي السباق المستمر والمثير بين أكثر من لاعب على لقب هداف «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي 2023- 2024، حقيقة تراجع القوة الهجومية التي قد تتوج هداف الدوري بـ«الحصيلة الأضعف» في تاريخ الدوري على مدار مواسمه السابقة منذ موسم 2008- 2009.

ويعد موسم 2010- 2011، الذي شهد تتويج السنغالي سنجاهور مهاجم بني ياس السابق بلقب الهداف برصيد 18 هدفاً الأقل حتى الآن في سباق الهدافين، في الوقت الذي يحتفظ فيه علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لدورينا بالرقم القياسي لهداف «دورينا» على مدار كل مواسمه منذ أول نسخة 1974- 1975 برصيد 33 هدفاً موسم 2016- 2017.

وبالعودة إلى سباق الهداف في الموسم الحالي، يدعم النجاح السابق لمهاجمي أندية «أبوظبي» طموح السوري عمر خربين لاعب الوحدة في الاحتفال بحصد جائزة «الحذاء الذهبي» للموسم الحالي، في الوقت الذي يطارد فيه فابيو ليما نجم الوصل لقب الهداف الأول بالتزامن مع حظوظ فريقه الوافرة في التتويج بـ «درع الدوري».

ويمثل لقب الهداف في المحترفين «ماركة مسجلة» لأندية أبوظبي، بعدما توزع اللقب في 14 نسخة -باستثناء 2019- 2020 الملغى- ما بين لاعبي أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، ويتصدر «الزعيم» برصيد 7 ألقاب، مقابل 4 للجزيرة، ولقبين للاعبي نادي الوحدة، ولقب وحيد لبني ياس.

وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من نادي العين ساند في موسم 2009- 2010 برصيد 23 هدفاً، والغاني أسامواه جيان المتوج باللقب في ثلاثة مواسم على التوالي من 2011- 2012 وحتى 2013- 2014، والسويدي ماركوس بيرج في موسم 2017- 2018 برصيد 25 هدفاً، والتوجولي لابا كودجو في موسمين على التوالي 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً، و2022- 2023 برصيد 28 هدفا.

ويدين الجزيرة بألقابه الأربعة في سباق الهداف للاعبيه فرناندو بيانو موسم 2008- 2009 برصيد 24 هدفاً، وميركو فوزنتيتش موسم 2014- 2015 برصيد 25 هدفاً، وعلي مبخوت المتوج باللقب مرتين موسمي 2016- 2017 برصيد 33 هدفاً «رقم قياسي»، و2020- 2021 برصيد 25 هدفاً.

في المقابل منح تيجالي اللقب لفريقه الحالي الوحدة مرتين موسمي 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، و2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، فيما جاء التتويج الوحيد لبني ياس بواسطة مهاجمه السابق السنغالي سنجاهور في موسم 2018- 2019 برصيد 18 هدفاً.