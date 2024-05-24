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الرياضة

اتحاد كلباء وبني ياس.. «فارق النقطة» في «سباق العاشر»

«الفارق الضئيل» يشعل مواجهة «النمور» و«السماوي» (الاتحاد)
25 مايو 2024 01:30

معتصم عبدالله (دبي)

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يستقبل اتحاد كلباء ضيفه بني ياس، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب الأول في كلباء، ضمن مباريات «الجولة 25» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تتواصل غداً بقمة مرتقبة تجمع الوصل «المتصدر» بضيفه شباب الأهلي «الوصيف» على ملعب «زعبيل»، فيما تأجلت مباراة العين والبطائح ضمن الجولة ذاتها حتى 7 يونيو المقبل.
وعمدت «رابطة المحترفين» إلى تقديم موعد انطلاقة مباراة «النمور» و«السماوي» بدلاً من التوقيت المعتاد في السادسة وعشر دقائق، لتنطلق في الخامسة عصراً لمنح الفرص أمام جماهير الفريقين متابعة النهائي المرتقب للعين ممثل الإمارات أمام ضيفه يوكوهاما الياباني، والتي تنطلق في الثامنة مساءً في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، على استاد هزاع بن زايد.
ويشعل «فارق النقطة» الذي يفصل «النمور» العاشر برصيد 24 نقطة من 24 مباراة، وضيفه «السماوي» صاحب «المركز 11» برصيد 23 نقطة من 23 مباراة، أجواء مواجهة الليلة، والتي يحسم من خلالها الفائز «المركز العاشر» في الترتيب.
وخسر طرفا مواجهة الليلة في الجولة الماضية أمام ثنائي المقدمة، بخسارة بني ياس أمام مضيفه شباب الأهلي «الوصيف» بنتيجة 1-2، واتحاد كلباء أمام الوصل «المتصدر» بنتيجة 2-4، ولعب «النمور» أغلب أوقات مباراته الأخيرة بعشرة لاعبين بعد الطرد المبكر لمدافعه محمد سبيل في الدقيقة 4، ليغيب بالتالي عن مباراة الليلة.
وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، إلى بني ياس بالفوز في 9 مباريات، مقابل 4 لاتحاد كلباء، والتعادل في 4، وكانت مواجهة الغريمين في الدور الأول للموسم الحالي شهدت تفوق «السماوي» بنتيجة 2-1 على ملعبه. 

تاولانت 52% من قوة «السماوي»
أسهم المقدوني تاولانت سولجمانوف مهاجم بني ياس في 52% من أهداف فريقه في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بتسجيله 11 هدفاً، مقابل 5 تمريرات حاسمة من إجمالي 31 هدفاً، في المقابل يعول «النمور» على جهود الإيراني مهدي قائدي، والذي أسهم بدوره في 49% من أهداف فريقه في الدوري.

اتحاد كلباء وبني ياس
اتحاد كلباء
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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