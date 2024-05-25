جيرونا.. «الختام التاريخي»

مدريد (أ ف ب)



اختتم جيرونا موسمه التاريخي بأفضل طريقة، وذلك بتحقيقه أكبر فوز له على الإطلاق في كافة المسابقات، وجاء على حساب ضيفه غرناطة 7-0، في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينها ثلاثية لهدافه الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تربع على صدارة الهدافين.

وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار، بعد 2017-2018 و2018-2019 و2022-2023، وصل جيرونا إلى المرحلة الختامية، وهو ضامن لمشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا، مع حسمه أيضاً المركز الثالث، ومن دون أي حظوظ بإزاحة جاره العملاق برشلونة عن الوصافة.

لكنها كانت مناسبة متميزة لإنهاء الموسم التاريخي، بأفضل طريقة أمام جماهيره، واستغلها تماماً بحسمه الفوز الخامس للعشرين في الشوط الأول من لقائه، وغرناطة الهابط إلى الدرجة الثانية، بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية، تناوب على تسجيلها إريك جارسيا (30)، والأوكرانيان فيكتور تسيهانوف (33)، ودوفبيك (44 من ضربة جزاء).

ودخل دوفبيك تاريخ النادي الكاتالوني، بعدما بات أفضل هداف له في موسم واحد بين الكبار، متفوقاً على زميله الحالي الأوروجوياني كريستيان ستواني الذي سجل 21 هدفاً في موسم 2017-2018.

وفي الشوط الثاني، عزز فريق المدرب ميتشل تقدمه بهدف رابع وثانٍ لتسيهانوف (54)، قبل أن يضيف مواطنه دوفبيك هدفه الشخصي الثاني أيضاً في اللقاء (74).

وبهدف لستواني في الدقيقة 78 بتمريرة من دوفبيك، عادل جيرونا أكبر فوزه له في دوري الدرجة الأولى، والذي حققه في موسمه الأول بين الكبار في 13 يناير 2018 على لاس بالماس (6-0 أيضاً)، علماً أنه لم يحقق نتيجة مماثلة في كافة المسابقات سوى مرتين أخريين، وذلك في دوري الدرجة الثانية عامي 1958 و2014 ضد ريال أفيليس ولوجو توالياً.

لكن المهرجان لم ينته عند هذا الحد، بل أكمل دوفبيك ثلاثيته في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وتربع على صدارة الهدافين بفارق هدف أمام النرويجي لفياريال ألكسندر سورلوث الذي يحل وفريقه على أوساسونا، مانحاً ناديه أكبر فوز في تاريخه على صعيد كافة المسابقات.