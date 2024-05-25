بولونيا يودع موتا بـ «ضربة»!

روما (أ ف ب)



ودع بولونيا مدربه تياجو موتا بهزيمة قد تؤدي إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الخامس، وجاءت على يد مضيفه جنوى 0-2، في المرحلة الثامنة والعشرين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخاض بولونيا المباراة التي لا تؤثر على مشاركته في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد ساعات على إعلان موتا رحيله عن النادي مع احتمال انتقاله للإشراف على يوفنتوس خلفاً للمقال ماسيميليانو أليجري.

ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة، مع أفضلية فارق الأهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق «السيدة العجوز» الاثنين، عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في ربع الساعة الأخير.

وكان موتا يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في المباراة الأخيرة له على رأس الإدارة الفنية لبولونيا الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ونتيجة تعثره في المرحلة الختامية بهدفين سجلهما لجنوى الذي أنهى الموسم في المركز الحادي عشر، الأوكراني روسلان مالينوفسكي (13) والبرتغالي فيتينيا (59)، بات بولونيا مهدداً بالتراجع حتى المركز الخامس، في حال فوز أو تعادل يوفنتوس مع مونزا السبت، وفوز أتالانتا الخامس على تورينو الأحد، لأن بطل «يوروبا ليغ» يتخلف عنه حالياً بفارق نقطتين.

وتُفَضِل إيطاليا أن ينهي أتالانتا الموسم في المركز الخامس، لأن ذلك يمنحها بطاقة سادسة في دوري أبطال أوروبا، وذلك نتيجة فوز فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني بلقب «يوروبا ليج»، لكن هذا الأمر صعب التحقيق، لاسيما أن ممثل برجامو يملك أيضاً مباراة مؤجلة يخوضها في الثاني من يونيو على أرضه ضد فيورنتينا.