أنس جابر.. «طال الانتظار»

باريس (د ب أ)



تستهدف النجمة التونسية أنس جابر وضع منافسات التنس في أفريقيا والوطن العربي على الخريطة العالمية، من خلال التتويج بأول لقب لها في بطولات «الجراند سلام» الأربع الكبرى.

ولم يسبق لأي لاعب أو لاعبة في أفريقيا والوطن العربي الفوز بأحد ألقاب «الجراند سلام»، قبل أن يبدأ عصر النجمة المتوهجة جابر، والتي كادت أن تحقق هذا الإنجاز ثلاث مرات في أخر عامين.

وتخوض جابر مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» بهدف واحد، هو حصد اللقب ورفع الراية الأفريقية والعربية عالياً، وذلك بعد خسارتها في نهائي بطولة ويمبلدون في عامي 2022 و2023، بجانب الخسارة في نهائي أميركا المفتوحة في 2022.

وفازت جابر المصنفة التاسعة على العالم بخمسة ألقاب في فئة الفردي ببطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وتعتبر اللاعبة الأعلى تصنيفاً في تاريخ أفريقيا والعرب. وبدأت جابر رحلتها مع التنس منذ نعومة أظافرها، حيث دفعتها والدتها لممارسة اللعبة، وهي في سن الثالثة، قبل أن تصبح لاعبة محترفة، وهي في سن المراهقة، وبلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لفئة الفردي على مستوى الفتيات في 2010 و2011، وفازت باللقب في 2011، لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز، وبعد عقد من زمان قضته في بطولات الاتحاد الدولي للتنس، انتقلت النجمة التونسية منذ عام 2017 لبطولات الرابطة العالمية.

وحصلت جابر على جائزة أبرز شخصية عربية في 2019، وفي العام التالي مباشرة أصبحت أول لاعبة تبلغ دور الثمانية لإحدى بطولات «الجراند سلام»، عبر بطولة أستراليا المفتوحة، وهو نفس الإنجاز الذي حققته في بطولة ويمبلدون 2021، كما أصبحت جابر أول لاعبة عربية تفوز بأحد ألقاب الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، عبر بطولة برمنجهام، وفي العام التالي حصدت لقب بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة، وهو أبرز لقب في مسيرتها.

وكانت سميرة والدة أنس جابر تمارس التنس أيضاً، وهي السبب في احترافها منافسات اللعبة منذ سن الثالثة تحت قيادة المدرب نبيل مليكا، والذي تدربت تحت قيادته لمدة عشرة أعوام، حتى سن الثالثة عشرة، قبل أن تنتقل للتدريب في بلجيكا وفرنسا.

وأثنت جابر على تضحيات والديها ، قائلة «لقد ضحى والداي بأشياء كثيرة، كانت أمي تقودني بالسيارة إلى كل مكان في تونس للذهاب لخوض البطولات، وشجعتني على الذهاب إلى مدرسة خاصة للدراسة، لقد كانت تلك تضحية كبيرة لرؤية ابنتها الصغيرة تذهب إلى هناك، من أجل حلم لم يكن مضموناً بنسبة 100%، لقد آمنت بي وأعطتني الثقة لأكون هناك». وتطور أداء جابر بشكل لافت في العامين الأخيرين، لكنها خسرت على يد الكازاخية يلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون 2022، وبعدها مباشرة خسرت نهائي أميركا المفتوحة على يد البولندية إيجا شفيونتيك، وفي العام التالي خسرت نهائي ويمبلدون على يد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وفي 2023 حصدت جابر لقبي تشارلستون المفتوحة ونينجبو المفتوحة، لكنها لم تنجح حتى الآن في حصد أي لقب في 2024، وخرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الجراند سلام» الأربع الكبرى للموسم الحالي.