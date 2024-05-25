نادال.. «الرقصة الأخيرة» على «الرمال»!

باريس (د ب أ)



في 24 سبتمبر عام 2022، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الحزن بعد الصورة الشهيرة لثنائي أساطير التنس، السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال، وهما يبكيان إلى جانب بعضهما البعض في اللقاء الأخير الذي خاضه فيدرير قبل اعتزاله.

لقد عاشت تلك المنافسة بين الطرفين لسنوات طويلة، وأصبح كلاهما المثل والقدوة لكل نجوم التنس في العالم، وليس التنس فحسب، بل أيضاً بالنسبة لباقي الرياضات، إنها منافسة مثل تلك التي كانت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في كرة القدم، منافسة قائمة على الحب والاحترام المتبادل بين لاعبين من أعظم الأساطير في تاريخ اللعبة.

وبعد اعتزال فيدرير بعامين، لم يصل الأمر إلى النهاية بعد بالنسبة لنادال، الذي يخوض منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وهي البطولة التي من المرجح أن تكون الأخيرة في مسيرته، بعد سنوات من العطاء.

ورغم احتلاله المركز 276 عالمياً في تصنيف الرجال، يبقى نادال اسماً مهماً في عالم التنس، ويبقى دائماً مرشحاً للفوز بالبطولات، حتى مع اقترابه من دخول عامه الـ38 في الثالث من يونيو المقبل.

كانت بداية قصة نادال مع بطولات «جراند سلام» في عام 2002، حينما وصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة ويمبلدون للشباب، وبعد ذلك أصبح أصغر لاعب يصل إلى الدور الثالث من بطولة الكبار في العام التالي، حيث كان عمره 17 عاماً فقط.

وفي عام 2005، توج نادال بأول ألقابه في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، حينما كان عمره 19 عاماً، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج بلقب من بطولات «جراند سلام»، وتبدأ مع ذلك قصة لم تكتب نهايتها حتى الآن. إنها قصة عشق البطولات ومطاردة الأرقام، حيث أنه احتكر لقب «رولان جاروس» في الفترة ما بين عامي 2005 و2008، قبل أن ينهي روجر فيدرير احتكاره في عام 2009، لكنه عاد مجدداً للفوز باللقب في العام التالي، وواصل التتويج بالبطولة التي تقام في الملاعب الرملية حتى عام 2014، ثم أعقب ذلك فترة احتكار أخرى بين عامي 2017 و2020.

وبعد انتشار جائحة كورونا، فاز نادال بلقب «رولان جاروس» مرة واحدة فقط عام 2022، وهو العام نفسه الذي شهد تتويجه ببطولة أخرى من «جراند سلام»، متمثلة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكانت المرة الأولى التي فاز فيها نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2009، وانتظر 13 عاماً أخرى للفوز باللقب الثاني.

وفي ويمبلدون، حقق نادال اللقب مرتين، الأولى عام 2008 والثانية عام 2010، كما توج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس أربع مرات أعوام 2010 و2013 و2017 و2019. نادال ولد عام 1986 في مدينة مايوركا الإسبانية، ووالده رجل أعمال، فيما كان عمه توني نادال لاعب تنس سابق، وعمه الآخر ميجيل أنخيل نادال لاعبا لكرة القدم، حيث سبق له اللعب في ريال مايوركا وفي برشلونة في تسعينيات القرن الماضي. وربما يكون نادال في عامه الأخير بملاعب التنس، لكن بطولة «رولان جاروس» عشقه الأول، والتي أكسبته لقب ملك الملاعب الرملية، ستكون مكافأة رائعة لنهاية مسيرة كبيرة لنجم كبير خلد أسمه بحروف من ذهب في عالم التنس.