بوتي: أريد أن أحمل مبابي إلى المطار!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وجه النجم الفرنسي «المخضرم» إيمانويل بوتي بطل العالم المتوج بمونديال فرنسا 1998، انتقادات لاذعة وهجوماً عنيفاً على مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، قبل رحيله عن «الباريسي» هذا الصيف.

وكان إعلان مبابي رسمياً قبل أسبوعين عن رحيله، وراء هذه الانتقادات التي وُجهت إليه، حيث كان بوتي واحداً من أبرز المنتقدين لنجم موناكو السابق، إذ قال في حديثه خلال برنامج «روتين يشتعل» على شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت،: فاض الكيل من أفعال مبابي، وهذا يكفي، وعليه أن يركز تماماً على فريقه الحالي، وأن يهبط قليلاً من فوق «السحاب»، ويبدي قدراً من التواضع، مثلما كان في بداية مسيرته مع سان جيرمان.

وأضاف: كنت أول مشجع له، ولكنه اليوم أرهقني وأتعبني، ولو كان بمقدوري أن أحمله إلى المطار، لكي يذهب إلى مدريد، لفعلت.

وأوشكت مغامرة هداف كأس العالم الأخيرة 2022، على الانتهاء مع سان جيرمان، حيث يلعب اليوم آخر مباراة له مع ناديه، أمام أوليمبيك ليون، في نهائي كأس فرنسا، بعد أن اختاره الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، ضمن قائمة الفريق، ورغم ذلك يبدو الجو متوتراً قليلاً، بسبب الجدل الذي ساد خلال الفترة الأخيرة، والذي أشعر بوتي بالانزعاج ودفعه لمهاجمة مبابي.

ويأمل مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إن ينهي الموسم على أفضل وجه، بإحراز بطولة الكأس لتضاف إلى رصيده الغني مع نادي العاصمة الفرنسية، ولتكون الكأس رقم 15 في تاريخ النادي هي الوسيلة الوحيدة أمام «فتى بوندي المدلل» لإنقاذ صورته التي اهتزت كثيراً في الآونة الأخيرة قبل الرحيل، على حد قول إيمانويل بوتي الذي تابع قائلاً: إذا فاز مبابي بهذه الكأس، وقدم مباراة كبيرة، ربما ينقذ نفسه، ويمحو كل الأسابيع «الفاسدة» الأخيرة، إذ يكفي أنه لم يحظ بالإشادة والتكريم المناسبين الأسبوع الماضي في آخر ظهور له بملعب «حديقة الأمراء» معقل سان جيرمان، كما أنه لم يحصل على التكريم الرسمي من جانب إدارة النادي.

وقال بوتي: هناك مباراة بين كبيرين، ولا أشعر بأن مبابي لديه رغبة كبيرة في لعبها، وأتمنى أن أكون مخطئاً.