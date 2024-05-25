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الرياضة

الفوز يغيب عن الجزيرة «خارج الديار» للمرة الثامنة

الفوز يغيب عن الجزيرة «خارج الديار» للمرة الثامنة
25 مايو 2024 10:46

مراد المصري (أبوظبي)

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غاب الفوز عن الجزيرة «خارج الديار» للمرة الثامنة على التوالي، وذلك بعد التعادل بصعوبة مع حتا 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة 25»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتكون المرة الأولى التي تتواصل فيها هذه السلسلة منذ موسم 2015-2016.
وغابت الدقة عن «فخر أبوظبي» الذي سدد 14 مرة، إلا أنه سجل هدفاً من ضربة جزاء في «نهاية المطاف»، فيما واصلت شباكه استقبال الأهداف.
وعلى الناحية الإيجابية، فإن الجزيرة واصل سلسلة هز شباك جميع الفرق الصاعدة، التي قابلها في دوري المحترفين، بالوصول إلى «الهدف 145».
وتحدث جريجوري عقب نهاية اللقاء، وقال: «أتفهم أن الفريق يعاني الإرهاق في نهاية الموسم، إلا أن ذلك لا يعني عدم تقديم أفضل ما لدينا، كما حدث أمام حتا، ظهرنا بمستوى غير جيد في الشوط الأول، وسمحنا للمنافس بتسجيل هدف سهل، ثم حاولنا أن نحرز الأهداف في الشوط الثاني، ولكن لم نظهر الجودة اللازمة في صناعة وترجمة الفرص إلى أهداف».
وأضاف «نحصل على بعض الراحة الآن، ثم نبدأ في الاستعداد القوي للمباراة الأخيرة في الموسم أمام العين، وأحرص على الدفع باللاعبين الأكثر جاهزية، واستعداداً لبذل الجهد المضاعف، وتقديم أفضل أداء ممكن في المواجهة».
من جانبه، يرى نيناد فيناك مدرب حتا، أن فريقه أهدر فرصة الفوز، إلا أن ذلك يعود بسبب قوة الجزيرة وجودة لاعبيه، وقال «استعدينا في المباراة لإغلاق المساحات أمام لاعبي هجوم الجزيرة، وكنا ندرك أن الظهيرين لديهما يتقدمان للمساندة الهجومية، لذلك توجب علينا العودة إلى منطقتنا للدفاع في أوقات سنحت لهم فرص خطيرة، وطلبت من اللاعبين التركيز الكامل من دون ارتكاب أخطاء، وبعد تقدمنا بالنتيجة كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف، ومن وجهي نظري التعادل في نهاية المطاف جاء بسبب «هدية» منا، وهي ضربة الجزاء، النتيجة إيجابية، ولكن لست راضياً عن التعادل.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
حتا
جريجوري
العين
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