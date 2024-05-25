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الرياضة

شباب الأهلي يكسر ألقاب «ملوك اليد»

شباب الأهلي يكسر ألقاب «ملوك اليد»
25 مايو 2024 11:20

 
رضا سليم (دبي) 

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كسر شباب الأهلي احتكار الشارقة لبطولات كرة اليد، على مدار سنوات عدة، وأعاد الألقاب إلى «قلعة الفرسان»، بعد غياب 5 مواسم، بالفوز بكأس رئيس الدولة للرجال للمرة الثامنة في تاريخه، وتعود آخر مرة، حقق فيها اللقب إلى موسم 2017-2018، وبعدها فاز الشارقة باللقب 5 مرات متتالية.
وكان «الفرسان» المنافس الأول لـ «الملك»، في كأس السوبر ونهائي الدوري، وخسر في المباراتين، ثم نهائي كأس رئيس الدولة، وهو أول فوز لشباب الأهلي على الشارقة في جميع البطولات هذا الموسم. 
وقال الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية: «لعبنا مباراة أمام فريق بطل يسيطر على ألقاب كرة اليد من سنوات طويلة، وكنا جاهزين للمباراة بنسبة 100%، ونجحنا في التقدم بفارق 7 نقاط، ونقول لجماهير «الفرسان» إن فريق كرة اليد عائد بقوة، ولدينا عناصر شابة، والأهم أننا حصد أغلى البطولات، في ختام الموسم، والمشوار لم يكن سهلاً، لأن الفريق لعب أمام دبا الحصن ومليحة، ثم الشارقة في ختام موسم، ولكن الفوز باللقب كان حصاداً متميزاً لنا». 
وقال وليد بن عمر مدرب فريق شباب الأهلي: «لعبنا أمام أقوى فريق في اليد، والمسيطر على البطولات، وقدمنا مباراة كبيرة، وكان هناك جهد مضاعف، لأن اللقب إهداء من اللاعبين لي في عيد ميلادي، ونشكرهم على كل ما قدموه في المباراة وإسعاد الجماهير». 
وأكد مرزوق أحمد لاعب الفريق، أن فرحة الفوز باللقب كبيرة، لأن «الفرسان» منذ قترة طويلة يصعد إلى نهائيات البطولات، ولم يحقق الألقاب، وقال «لدينا جيل شاب لم يتذوق طعم الفوز بالبطولات، وهذه اللحظات والضغوط، وإن كان اللاعبون الكبار سبق له الفوز بالبطولات، وشباب الأهلي عائد في المواسم المقبلة».
وقال ريان بن محمود لاعب «الفرسان»: «نبارك للجماهير الذين غاب عنهم التتويج 5 سنوات، ولعبنا مباراة كبيرة ووصلت النتيجة إلى فارق 7 أهداف، وتحكمنا في أعصابنا في اللحظات الأخيرة، وخطفنا الفوز، وهذا أول لقب في مسيرتي، وأتمنى أن أسهم في حصد بطولات أخرى، خاصة أن عقدي مستمر إلى 2026.

 

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