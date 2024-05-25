كأس الوثبة ستاليونز في إيطاليا



روما (الاتحاد)



يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يحتضن مضمار كابنيللي العريق بالعاصمة الإيطالية روما، عصر الأحد، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الـ 16 من المهرجان.

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1700 متر، بمضمار كابنيللي الإيطالي للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ جوائزه 8.800 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويشارك في السباق 7 خيول، تتصدرها المهرات «فرح اتش سي ام» بقيادة مانويل بوركو، و«فلاي ديزرت» بقيادة فرانسيسكو ديتوري، وكلاهما لفالنتيسي دوجز للخيول، وبإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

ويدفع المالك جاكيولي سانتيني جيوليلمو، بإشراف المدربة كاميليا تراباسي، بالمهرة «فرح داجوبيو» بقيادة اندريا فيلي، فيما يمثل المهر «فيسبروي» المالكة كلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة الفارس جيرمانو مارسيللي.

وهناك المهرة «فونتانا أونا» لمالكها ومدربها ليفيو بيجيوني، وقيادة جيولي جنجوي، والمهر «فوريليج» لكوستانو سالاريس، بقيادة ريكاردو لاكوبيني، والمهر «كنجدوم» بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جيوسيبي أريكوفيتش.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.