«فيسبيرتيليو» لمزارع الشراع تخوض تحدي مهرات «الجينيز الأيرلندي»



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض المهرة «فيسبيرتيليو» لمزارع الشراع التي أسستها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تحدي سباق المهرات في «الألف جينيز الأيرلندي» بمضمار ذي كرا عصر اليوم.

وحلت المهرة «فيسبيرتيليو» الفائزة بسباق ألفا سينتاوري للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بفارق 1.75 طول على أرضية موحلة، بإشراف المدرب ويلي ماكريري، الثانية بفارق 1.25 طول عن «فول انجل» في سباق موجلير ستد للفئة الثانية، والثانية عن «يلانج يلانج» في سباق الفئة الثالثة، وجميعها في السباقات الأيرلندية حين كانت ناشئة في سن السنتين.

وفي أول ظهور لها في سن الثلاث سنوات هذا الموسم حلت «فيسبيرتيليو» المنحدرة من نسل «نايت أوف ثندر»، في المركز الثالث، بفارق نصف طول عن «روحية»، في سباق الإمارات الجينيز الفرنسي للفئة الأولى، لمسافة الميل بمضمار لونجشامب، ويقودها اليوم ديكلان ماكدنو.

وحققت مزارع الشراع بعض النجاحات المهمة في الخارج، مع فوز المهرة «رومي» ابنة «فرانكل»، بسباق جائزة نونيت للفئة الثانية في فرنسا، وحصدت «متمكنة» جائزة سمارتلي ستيكس للفئة الثانية في وودباين بكندا.

وتعود نجمة باليدويل «اوبرا سينجر» بطلة سباق بري مارسيل بوساك الفرنسي، حيث تسعي ابنة «جستفاي» لمنح المدرب ايدن أوبراين فوزه القياسي رقم 11 بالسباق الكلاسيكي، وهي واحدة من 4 متسابقات لإسطبلات باليدويل.

وتسعى «فولن أنجل» الحائزة جائزة موجلير ستيكس ستد العام الماضي، إلى التعافي من نتيجتها المخيبة للآمال في الجينيز الإنجليزي، ومن المقرر أيضاً أن تعود المهرة «سكليت» التي يدربها رالف بيكيت إلى الظهور للمرة الأولى هذا الموسم، بقيادة روسا ريان.