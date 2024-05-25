عجمان والشارقة.. «أرقام قياسية»



رضا سليم (دبي)



تحولت مواجهة عجمان والشارقة ضمن «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل 2-2، من مباراة عادية، في منتصف الجدول، إلى مواجهة تحمل الكثير من الأرقام والإحصائيات، في مقدمتها أنها شهدت رابع أسرع هدف في الدوري، والذي سجله عصام فايز لاعب عجمان بعد 16 ثانية، وهو أسرع هدف لعجمان في تاريخ المسابقة، وأسرع هدف تستقبله شباك الشارقة في تاريخ المسابقة، وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين تشهد مباراة تسجيل هدفين في أول دقيقتين.

وتعد المواجهة هي السابعة لعجمان التي لم يخسر فيها، حيث فاز على الوحدة وخورفكان والجزيرة والبطائح، وتعادل مع حتا والنصر والشارقة، فيما لعب «الملك» 25 مباراة في الدوري، ولم يخسر إلا في 4 مباريات، وهو ثالث أقل فريق يتعرض للخسارة، بعد الوصل وشباب الأهلي، إلا أنه يتصدر قائمة أكثر الفرق التي حققت تعادلات هذا الموسم في 12 مباراة، وهو التعادل الرابع بين الفريقين في «دوري المحترفين».

كما شهدت المواجهة هدفين عن طريق «البديلين» لوان بيريرا الذي سجل هدف التقدم لـ «الملك» بعد نزوله بـ 5 دقائق، والمهاجم الكاميروني روكي مارسيانو الذي أحرز هدف التعادل لـ «البرتقالي»، بعد نزوله بـ 10 دقائق.

وقال الروماني إيسايلا مدرب عجمان: «وجهنا فريقاً صعباً، كما توقعت قبل المباراة، وفريق يصنع الفرص ويستغل المساحات، وكان هناك جنون في بداية المواجهة بتسجيل هدف، واستقبلنا هدفاً في أول دقيقتين، وما أعجبني أن جميع لاعبي فريقي لم يستسلموا حتى حققوا التعادل، وفخور بأننا لعبنا بروح الفريق الواحد، وهو ما طلبته من اللاعبين».

وأكد كوزمين مدرب فريق الشارقة، أن فريقه سيطر على مجريات المباراة، وحصل على العديد من الفرص للتسجيل، بخلاف الأهداف التي سجلناها، ولم تحتسب بداعي التسلل، ونعمل وفق الإمكانيات المتاحة لنا، والأمور ليست جيدة، لذلك يجب ألا يكون عندنا توقعات كبيرة بشأن المنافسة، وربما يكون الشارقة النادي الوحيد الذي عملت فيه، ولم يكن لدي أي مساندة لمدة عامين ونصف العام.

وأضاف: «طلبت تأجيل مباراة لنا، ولم يتم تلبية الطلب، بينما كانت معظم المباريات تتأجل في الوقت نفسه، وسبق أن طلبت تحكيماً أجنبياً لمباراة مهمة، ولم يحدث، وهذه هي وضعية الفريق، وهو ما يدفعني إلى الحديث صراحة عن هذه الوضعية.