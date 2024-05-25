الوكيل: «المجازفة» وراء التتويج بكأس الإمارات



علي معالي (دبي)



حقق النصر إنجازاً تاريخياً بحصد لقبين في موسم، وذلك للمرة الأولى، عندما تُوج بكأس الإمارات للسلة، بعد الفوز على شباب الأهلي 74-71، في ختام موسم الرجال، على صالة نادي الوصل، ليصبح اللقب الثاني، بعد أن حصد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وشارك النصر في 3 منافسات هذا الموسم، حقق منها اثنتان، في حين ذهب اللقب الثالث، وهو الدوري إلى شباب الأهلي.

ودخل المدرب حسام الوكيل الموسوعة الذهبية لـ «العميد» بهذا الإنجاز، الذي جاء بعد تخطيط منذ سنوات، مع إدارة النادي التي دعمت الفريق بكل الإمكانات، حتى استطاع أن يُتوج بلقبين كبيرين في موسم، وبناء فريق قوي للمستقبل.

وكانت المباراة النهائية بين النصر وشباب الأهلي في طريقها إلى «الفرسان» قبل إسدال الستار بأقل من دقيقتين، إلا أن انتفاضة لاعبي «العميد» جعلتها تنقلب تماماً لمصلحة النصر، وعن السبب قال الوكيل:«كان لابد من المجازفة الفنية، وقمت بتغيير الخطة تماماً في الربع الرابع، واعتبرتها مجازفة، لأن هناك عجزاً في بعض المراكز بسبب الإصابات، والمخاطرة أمام فريق كبير بحجم شباب الأهلي أمر صعب، ولكن نجحنا فيما نريده، وخطفنا اللقب الثاني، لنرسم الفرحة على موسم هو الأجمل للنصر».

وأضاف:«لم نحقق التتويج بلقبين فقط هذا الموسم، بل تم بناء فريق للمستقبل، ووجود 4 لاعبين دوليين من النصر للمرة الأولى بصفوف المنتخب الأول، وهو الهدف الأسمى، وبالتالي علينا البناء على ما تحقق لمستقبل اللعبة في النادي».

من جانبه، عبر سالم بن علي عضو مجلس الإدارة، مشرف كرة السلة عن سعادته بما تحقق وقال:«نهدي الفوز إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهير «العميد»، وأوفى لاعبو الفريق في الاجتماع مع سموه بتحقيق اللقب، وثمرة الانتصار جاءت بعد ترتيب الأوراق منذ سنوات لنحصد الآن البطولات والمستويات المتميزة من اللاعبين، ويعيش الفريق حالة من الاستقرار، وحسام الوكيل أثبت نجاحه الكبير مع النصر، بما قدمه من لاعبين وبطولات».

وقال: «صعود النصر إلى 3 نهائيات في موسم أيضاً أمر جيد للغاية يؤكد العمل الكبير لهذا الفريق، وأننا نملك بالفعل مجموعة من المواهب التي استطاعت أن تضع العميد في المكان المناسب، وأن وجودنا في ساحة المنافسة هذا الموسم أثبتت براعة لاعبي وإدارة النادي.