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الرياضة

روني يعود إلى التدريب

روني يعود إلى التدريب
25 مايو 2024 14:47

 
لندن (د ب أ)

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اقترب واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، من العودة من جديد لمجال التدريب من خلال بوابة فريق بلايموث، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن روني والنادي اتفقا على كافة الشروط، ومن المتوقع أن يوقع روني مع النادي عقداً يمتد إلى ثلاثة أعوام خلال الفترة المقبلة.
ويدرك نيل ديوسنيب، مدير الكرة في بلايموث، روني، حينما كان رئيساً لأكاديمية إيفرتون، والتي نشأ منها روني عندما كان لاعباً شاباً.
ولم يعمل مهاجم مانشستر يونايتد، السابق، منذ إقالته من فريق برمنجهام في يناير الماضي، بعد أن قاد الفريق في 15 مباراة فقط، حيث حقق وقتها انتصارين فقط.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
واين روني
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