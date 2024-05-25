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الرياضة

«دلما التاريخي» يُكرم شركاء النجاح والرعاة

«دلما التاريخي» يُكرم شركاء النجاح والرعاة
25 مايو 2024 14:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي لفئة 60 قدماً، شركاء النجاح والرعاة، خلال احتفالية ختام سباق مهرجان دلما أمس بشاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وذلك تقديراً لدورهم وإسهامهم في نجاح المهرجان والسباق، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث.
وقام معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، بتكريم ممثلي شركاء النجاح والرعاة، بحضور عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وضمت قائمة المكرمين مجموعة من الجهات الرسمية والشركات والاتحادات الرياضية، وهي الحرس الوطني، أدنوك، اتحاد الرياضات البحرية، شرطة أبوظبي، مجموعة تدوير، دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي مارين، مستشفيات الظفرة، دلما مارين، بنك المارية المحلي، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة البيئة أبوظبي، شبكة أبوظبي للإعلام، المسعود للسيارات، ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، مستشفى برجيل، اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أبوظبي البحرية، المركز الوطني للأرصاد، جمعية أبوظبي التعاونية، بلدية منطقة الظفرة.
من جانبه، أشاد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير الذي سجله سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وبالاحتفالية الرائعة التي أقيمت على شاطئ المغيرة لتتويج الفائزين، والتي شرفها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالحضور وتتويج الفائزين.
وهنأ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بتتويج المحمل «حشيم» بلقب النسخة السابعة لسباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً بنسخته السابعة.
وثمن جهود شركاء النجاح والرعاة ودورهم في النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابعة لسباق مهرجان دلما التاريخي، متمنياً تواصل هذا التعاون في كل الفعاليات التراثية البحرية.
وقال: السباق رسم لوحة تراثية رائعة، نقلت ماضي الأجداد والآباء إلى الحاضر الزاهر من خلال قوة وعزيمة النواخذة والبحارة وشجاعتهم في ارتياد البحر للحصول على خيراته الوفيرة.
وأشاد سالم الرميثي بجهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة بالتنظيم المميز للسباق والترتيبات الاحترافية لانطلاقته من جزيرة دلما، وكذلك عند خط النهاية بشاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة التي شهدت تتويج الفائزين.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان سباق دلما التاريخي
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