فوزية فريدون إلى «سيدات لقيادة الرجبي الدولي»



رضا سليم (دبي)



اختار الاتحاد الدولي للرجبي، فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، للحصول على منحة «سيدات لقيادة الرجبي من كابجيميني» لعام 2024-2025.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور القيادات النسائية في عالم الرجبي، والمساهمة في تسريع تطوير لعبة للسيدات والفتيات، في إطار التحضير لكأس العالم للسيدات 2025، لتنضم فوزية فريدون إلى قائمة متميزة من القائدات اللواتي ساهمن في تطوير الرياضة النسائية على مستوى العالم.

يهدف برنامج «سيدات لقيادة الرجبي» إلى دعم تطوير المهارات القيادية للمشاركات من خلال جلسات تدريب وتوجيه شخصية البرنامج يسعى لإنشاء شبكة عالمية متنامية من القائدات والنماذج النسائية في الرياضة، ما يعزز من تمثيل المرأة في مواقع القيادة في مختلف مجالات الرياضة، ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2018، شاركت فيه 98 سيدة، مما يبرز النجاح الكبير لهذه المبادرة في تمكين النساء في مجال الرجبي.

وقالت فوزية فريدون: «أشعر بفخر كبير لاختياري ضمن برنامج «سيدات لقيادة الرجبي من كابجيميني»، هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة في مسيرتي الإدارية، وتتيح لي المساهمة بشكل أكبر في تطوير لعبة الرجبي للسيدات، وأتطلع للاستفادة من الجلسات التدريبية والتوجيهية، والانضمام إلى مجموعة القيادات العالمية في هذه الرياضة».

وأضافت: «من خلال هذه المنحة، سأتمكن من دعم اتحاد الإمارات للرجبي، وتعزيز انتشار الرجبي بين النساء في الدولة، كما أن تطوير المهارات القيادية، والعمل على نشر الرياضة سيساهمان في تحقيق رؤية أوسع لمشاركة المرأة في الرياضة، وزيادة انتشار اللعبة بين الفتيات في الإمارات».

وأشار فيصل عبد العزيز الزرعوني، مستشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي إلى أهمية مشاركة فوزية فريدون في البرنامج الدولى، كخطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة، وخاصةً في رياضة الرجبي، وقال: «نفخر لحصولها على هذه المنحة، في هذا البرنامج العالمي المهم».