السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فوزية فريدون إلى «سيدات لقيادة الرجبي الدولي»

فوزية فريدون إلى «سيدات لقيادة الرجبي الدولي»
25 مايو 2024 15:05

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
«دلما التاريخي» يُكرم شركاء النجاح والرعاة


اختار الاتحاد الدولي للرجبي، فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، للحصول على منحة «سيدات لقيادة الرجبي من كابجيميني» لعام 2024-2025.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور القيادات النسائية في عالم الرجبي، والمساهمة في تسريع تطوير لعبة للسيدات والفتيات، في إطار التحضير لكأس العالم للسيدات 2025، لتنضم فوزية فريدون إلى قائمة متميزة من القائدات اللواتي ساهمن في تطوير الرياضة النسائية على مستوى العالم.
يهدف برنامج «سيدات لقيادة الرجبي» إلى دعم تطوير المهارات القيادية للمشاركات من خلال جلسات تدريب وتوجيه شخصية البرنامج يسعى لإنشاء شبكة عالمية متنامية من القائدات والنماذج النسائية في الرياضة، ما يعزز من تمثيل المرأة في مواقع القيادة في مختلف مجالات الرياضة، ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2018، شاركت فيه 98 سيدة، مما يبرز النجاح الكبير لهذه المبادرة في تمكين النساء في مجال الرجبي. 
وقالت فوزية فريدون: «أشعر بفخر كبير لاختياري ضمن برنامج «سيدات لقيادة الرجبي من كابجيميني»، هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة في مسيرتي الإدارية، وتتيح لي المساهمة بشكل أكبر في تطوير لعبة الرجبي للسيدات، وأتطلع للاستفادة من الجلسات التدريبية والتوجيهية، والانضمام إلى مجموعة القيادات العالمية في هذه الرياضة».
وأضافت: «من خلال هذه المنحة، سأتمكن من دعم اتحاد الإمارات للرجبي، وتعزيز انتشار الرجبي بين النساء في الدولة، كما أن تطوير المهارات القيادية، والعمل على نشر الرياضة سيساهمان في تحقيق رؤية أوسع لمشاركة المرأة في الرياضة، وزيادة انتشار اللعبة بين الفتيات في الإمارات».
وأشار فيصل عبد العزيز الزرعوني، مستشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي إلى أهمية مشاركة فوزية فريدون في البرنامج الدولى، كخطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة، وخاصةً في رياضة الرجبي، وقال: «نفخر لحصولها على هذه المنحة، في هذا البرنامج العالمي المهم». 

الإمارات
الرجبي
آخر الأخبار
موضوعية
الأخبار العالمية
"الفلك المصري" يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:12
النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
اقتصاد
النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
اليوم 16:10
فيضانات غرب أفغانستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات أفغانستان تخلف أضراراً واسعة
اليوم 16:05
نساء يحملن مظلات يصلن للإدلاء بأصواتهن للتصويت في مركز اقتراع في دانباد بولاية جهارخاند الهندية
الأخبار العالمية
موجة حر في الهند تتزامن مع الانتخابات العامة
اليوم 15:28
فوزية فريدون إلى «سيدات لقيادة الرجبي الدولي»
الرياضة
فوزية فريدون إلى «سيدات لقيادة الرجبي الدولي»
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©