«رومانس جودلفين» يخوض تحدي شاتين

محمد حسن (دبي)

يخوض نجم جودلفين «ريبلز رومانس»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، مواجهة قوية مساء اليوم عبر تحدي سباق «شامبيونز ستاندرد آند شاتر كب» للفئة الأولى بمضمار شاتين بهونج كونج. ويتطلع ابن الفحل «دباوي»، الفائز أربع مرات على مستوى الفئة الأولى، إلى إضافة انتصار دولي آخر لسيرته الذاتية اللامعة من خلال هذا السباق، الذي يمتد لمسافة 2200 متر، بمشاركة 8 خيول قوية.

وخاض الجواد البالغ من العمر 6 سنوات مجموعة من السباقات، خلال الشتاء، لم يذق فيها طعم الخسارة، توّجها بفوز رائع بفارق طولين على منافسين أقوياء في لونجين دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى. وجاء فوزه في لونجين دبي شيماء كلاسيك، بعد عرضين آخرين مثيرين للإعجاب في جائزة سمو الأمير في دولة قطر للفئة الثالثة ووايلد فلاور ستيكس ليستد على الأرضية الصطناعية في المملكة المتحدة.

وقال المدرب شارلي أبلبي: «تعامل (ريبلز رومانس) مع رحلة السفر إلى هونج كونج بشكل جيد، والجميع هناك سعداء به، جميعنا يعلم ما يمكنه القيام به، ونأمل أن تكون الأرضية ملائمة له، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى هطول بعض الأمطار، إذا ظهر (ريبلز رومانس) بالمستوى نفسه الذي رأيناه في مشاركاته القليلة الماضية، فسيكون من الصعب جداً هزيمته».