الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رومانس جودلفين» يخوض تحدي شاتين

«رومانس جودلفين» يخوض تحدي شاتين
26 مايو 2024 03:55

محمد حسن (دبي)

أخبار ذات صلة
الرجبي يستعد للمشاركة في «نخبة آسيا»
«جودلفين» يسعى للحفاظ على لقب «تحدي 1000 جينيز الإنجليزي»

يخوض نجم جودلفين «ريبلز رومانس»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، مواجهة قوية مساء اليوم عبر تحدي سباق «شامبيونز ستاندرد آند شاتر كب» للفئة الأولى بمضمار شاتين بهونج كونج. ويتطلع ابن الفحل «دباوي»، الفائز أربع مرات على مستوى الفئة الأولى، إلى إضافة انتصار دولي آخر لسيرته الذاتية اللامعة من خلال هذا السباق، الذي يمتد لمسافة 2200 متر، بمشاركة 8 خيول قوية.
وخاض الجواد البالغ من العمر 6 سنوات مجموعة من السباقات، خلال الشتاء، لم يذق فيها طعم الخسارة، توّجها بفوز رائع بفارق طولين على منافسين أقوياء في لونجين دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى. وجاء فوزه في لونجين دبي شيماء كلاسيك، بعد عرضين آخرين مثيرين للإعجاب في جائزة سمو الأمير في دولة قطر للفئة الثالثة ووايلد فلاور ستيكس ليستد على الأرضية الصطناعية في المملكة المتحدة.
وقال المدرب شارلي أبلبي: «تعامل (ريبلز رومانس) مع رحلة السفر إلى هونج كونج بشكل جيد، والجميع هناك سعداء به، جميعنا يعلم ما يمكنه القيام به، ونأمل أن تكون الأرضية ملائمة له، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى هطول بعض الأمطار، إذا ظهر (ريبلز رومانس) بالمستوى نفسه الذي رأيناه في مشاركاته القليلة الماضية، فسيكون من الصعب جداً هزيمته».

جودلفين
تشارلي أبلبي
وليام بيوك
هونج كونج
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©