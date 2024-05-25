اتحاد كلباء وبني ياس يتعادلان سلبياً

فيصل النقبي (كلباء)

تعادل اتحاد كلباء مع بني ياس من دون أهداف، في مباراتهما على استاد كلباء، ضمن «الجولة الـ25» من «دوري أدنوك للمحترفين».

رفع «النمور» رصيده إلى «25 نقطة»، مقابل «24 نقطة» لـ«السماوي» ويبقى «سباق البقاء» ملتهباً خلال ما تبقى من مشوار البطولة بين «الرباعي» الإمارات وخورفكان وبني ياس واتحاد كلباء. وشهد الشوط الأول، طرد كايو جيرمانو لاعب اتحاد كلباء، بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، نظراً لتعمده الخشونة مع مدافع بني ياس في الدقيقة 18، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وخلال الشوط الثاني حاول مدربا الفريقين تنويع مصادر الخطورة عن طريق التغييرات الهجومية، والتي لم تسفر عن أي أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.