بطاقة «المحترفين» الثانية.. «حائرة»

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

يتجدد صراع المنافسة المحتدم ما بين دبا الحصن «الوصيف»، ودبا «الثالث» على بطاقة التأهل الثانية من «دوري الأولى» إلى «دوري المحترفين»، في مواجهتين حاسمتين، ضمن «الجولة 33» وقبل الأخيرة لدوري الأولى مساء الليلة، حيث يحل «الحصناوي» ضيفاً على يونايتد «السادس» بملعب «مدينة دبي الرياضية»، فيما يستقبل «النواخذة» على ملعبه ضيفه الفجيرة «الرابع» في «ديربي» منتظر. ويلتقي في بقية مباريات الجولة التي تُلعب في توقيت موحد في السادسة والربع مساءً، العروبة «البطل» والحمرية، التعاون والعربي، سيتي ومسافي، جلف يونايتد والجزيرة الحمراء، الذيد ومصفوت، جلف أف سي والظفرة.

ويملك دبا الحصن «الوصيف» برصيد 61 نقطة، الساعي إلى التأهل الأول لـ «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004 - 2005، حظوظه بيده، حيث يحتاج إلى ثلاث نقاط لحسم التأهل دون النظير إلى نتيجة منافسه دبا، وتبقت للحصناوي مباراتان في رصيده الأولى أمام مضيفه يونايتد الليلة، والثانية أمام ضيفه التعاون في «الجولة الأخيرة»، والمقررة الخميس المقبل.

في المقابل، يتمسك دبا الثالث برصيد 60 نقطة من 30 مباراة، بآمال المنافسة في تأهل رابع إلى «دوري المحترفين» بعد مواسم 2012 - 2023، 2015 - 2016، 2022 - 2023، وتتوقف حظوظ «النواخذة» في حسم التأهل بالفوز في مباراة الليلة أمام جاره الفجيرة للوصول برصيد نقاطه الحالية إلى 63 في انتظار تعثر منافسه دبا الحصن. وحسم العروبة «البطل» بطاقة التأهل الأولى لدوري المحترفين مبكراً قبل 4 جولات على ختام «دوري الهواة»، في الوقت الذي هبط فيه فريقا الرمس «الأخير»، وسيتي قبل الأخير إلى «دوري الدرجة الثانية».

مباريات اليوم

يونايتد - دبا الحصن 18:15

دبا - الفجيرة 18:15

العروبة - الحمرية 18:15

جلف أف سي - الظفرة 18:15

التعاون - العربي 18:15

سيتي - مسافي 18:15

جلف يونايتد - الجزيرة الحمراء 18:15

الذيد - مصفوت 18:15