كاربوني: نؤمن بحظوظنا حتى «النهاية»!

دبي (الاتحاد)

أنعش فريق الإمارات حظوظه في البقاء في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصد نقاط الفوز الرابع في الموسم على حساب ضيفه النصر 2-1، في انطلاق مباريات «الجولة 25»، والتي شهدت تعثر منافسه المباشر خورفكان بالتعادل أمام مضيفه الوحدة 1-1 ضمن الجولة ذاتها، ليفرد «الصقور» أجنحة البقاء في «دوري الأضواء»، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، مع امتلاك الفريق ثلاث مباريات في جعبته.

وسجل أهداف «الصقور» في المواجهة أمام ضيفه «العميد»، الإسباني إنييستا من «ركلة جزاء» في الدقيقة 24، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 40، فيما قلص عادل تعرابت الفارق للعميد من ركلة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 60.

وعلى الورق تبدو حظوظ الإمارات قائمة للبقاء، في ظل امتلاكه فرصة الوصول برصيد نقاطه إلى 26 في مبارياته الثلاث المتبقية أمام البطائح «مباراتين»، والعين، في الوقت الذي يملك فيه منافسه المباشر «النسور» صاحب المركز 12 برصيد 22 نقطة في جعبته مباراة واحدة أمام مضيفه اتحاد كلباء في «الجولة الأخيرة».

ونجحت خلطة الإيطالي بينيتو كاربوني، مدرب الإمارات، في إنعاش حظوظ الفريق في البقاء، بعدما قاده لحصد 7 نقاط في 5 مباريات أشرف فيها على تدريب «الصقور»، وهو ما يعادل 41% من نقاط «الصقور» في الموسم الحالي، مقابل 10 نقاط توزعت على ثلاثة مدربين تعاقبوا على تدريب الفريق منذ بداية الموسم الحالي ممثلين في الوطني محمد الجالبوت، والإسباني لويس بلاناجوما، والإيطالي والتر زينجا.

وهنأ كاربوني الذي صعد من كونه مدرباً مساعداً لمواطنه زينجا إلى مدرباً للصقور، لاعبيه بالفوز، وقال: «أهنئ لاعبي فريقي، وأنا فخورٌ بهم للغاية.. لقد استحققنا الانتصار بالنظر إلى ما قمنا به خلال الشوط الأول، اللاعبون أدوا بشكلٍ رائعٍ، وبشجاعةٍ، وأظهروا شخصيتهم، أمام منافس قوي».

وأضاف: «سنحت لنا فرصتين محققتين لتسجيل الأهداف قبل ركلة الجزاء التي احتُسبت للنصر، كان من المفترض علينا أن نستغلهما، قبل أن يسجل المنافس هدفه الأول، والذي صعب مهمة فريقي»، لافتاً إلى وضعية الفريق الحالية تجعله يفكّر في الانتصار على «الراقي» في مباراة الجولة المقبلة، وختم: «سنؤمن بأنفسنا وحظوظنا في البقاء حتى النهاية».