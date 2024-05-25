الوصل وشباب الأهلي.. «ديربي الدرع»

معتصم عبدالله (دبي)

لا صوت يعلو فوق قمة «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تجمع الوصل «المتصدر» برصيد 58 نقطة، وضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، وله 52 نقطة، في «ديربي جماهيري منتظر» تنطلق أحداثه في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء اليوم على ملعب «زعبيل» معقل «الأصفر».

وتبدو قمة الجولة الأخيرة للدوري، أشبه بنهائي الكؤوس، عطفاً على حظوظ الفريقين في معانقة الدرع، حيث يتطلع «الإمبراطور»، والذي يدخل مباراة الليلة بفرصتي الفوز أو التعادل، إلى حسم التتويج، ومعانقة «الدرع الثامن»، قبل مباراتيه الأخيرتين أمام مضيفه العين يوم 29 مايو الجاري و«المؤجلة من «الجولة 20»، وجاره النصر في «الجولة 26 والأخيرة» المقررة يوم 2 يونيو المقبل على استاد آل مكتوم.

في المقابل، يتطلع «الفرسان»، والذي يدخل مواجهة الليلة بفرصة الفوز فقط، إلى التمسك بحظوظه في الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2022- 2023، في الطريق إلى «التتويج التاسع» في تاريخه بلقب الدوري، وتبقت لشباب الأهلي مباراتان في الدوري أمام حتا «الأخير» الأولى يوم 29 مايو الجاري «مؤجلة من الجولة 13»، والثانية يوم 2 يونيو المقبل، ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

ويدعم تفوق الوصل المطلق في الموسم الحالي 2023- 2024 أمام منافسه شباب الأهلي، حظوظه في حصد «ثنائية الكأس الأغلى والدوري»، بعدما كسب «الإمبراطور» ثلاث مواجهات أمام غريمه «الفرسان»، بداية بمباراة الدور الأول في الدوري 2-1 على «استاد راشد»، ومباراتي الدور ربع نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-2 على ملعب شباب الأهلي، و3-0 على ملعب «زعبيل».

بدوره، يعول شباب الأهلي على أفضليته التاريخية في المواجهات أمام الوصل في «دوري المحترفين»، برصيد 12 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للوصل، والتعادل في 8 مباريات، فضلاً عن تفوقه في المواجهات على ملعب زعبيل في الدوري برصيد 5 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لـ «الأصفر»، والتعادل في 5 لقاءات.

ويملك الفريقان كل «الأوراق الرابحة»، من أجل حسم «الديربي»، حيث يبرز في صفوف الوصل نجمه فابيو ليما صاحب الـ15 هدفاً، والساعي لاقتناص لقب الهداف من منافسه عمر خربين مهاجم الوحدة المتصدر برصيد 17 هدفاً، فيما يعول «الفرسان» على استمرار تألق المهاجم إيجور جيسوس، والذي يملك 12 هدفاً.

وتتجدد في القمة المرتقبة «المواجهة الصربية» التي تجمع ميلوش ميلوبيفيتيش مدرب الوصل، بمواطنه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وتُوج الثنائي بأول ألقابهما في موسمهما الأول في ملاعب الإمارات، بعدما قاد نيكوليتش «الفرسان» إلى حصد لقب السوبر على حساب الشارقة 6-2، فيما أعاد ميلوش «الإمبراطور» إلى الواجهة، من خلال التتويج باللقب الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» على حساب النصر 4-0 في النهائي.

وشدد ميلوش مدرب الوصل على أهمية الهدوء والتعامل بذكاء مع مجريات مباراة الليلة، وقال: «المواجهة أمام شباب الأهلي دائماً ما تكون متميزة، خاصة قمة الليلة بين قطبي «الديربي» المتنافسين على لقب الدوري، وبالتأكيد ستكون المواجهة أكثر صعوبة».

وأضاف: «نجاحنا في إلحاق الخسارة بالمنافس في ثلاث مواجهات خلال الموسم الحالي ليست بالأمر السهل، ومن المتوقع أن يلعب المنافس بدوافع كبيرة في مباراة الليلة»، لافتاً إلى أن لاعبي فريقه مدينون بتقديم عرض قوي، من أجل جماهير الوصل، وتعويض الخسارة في آخر مباراة للفريق على ملعبه أمام الوحدة 1-4 في «الجولة 23».

في المقابل، أكد مواطنه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، الأهمية الخاصة لمواجهة «الديربي»، وضرورة القتال بقوة على مدار وقت المباراة، وقال: «نواجه فريقاً جيداً نجح في الاحتفاظ بصدارة الدوري أغلب فترات الموسم، وفي المقابل نملك فريقاً جيداً حقق نتائج إيجابية، الأمر الذي يدعم توقعات بقمة مثيرة تجمع فريقين يطمحان إلى معانقة لقب الدوري».

وأضاف في رسالته لجماهير فريقه: «أتمنى أن نشاهد مدرجات ممتلئة بالجماهير، وأعتقد أن استمرار دعم المشجعين، يمثل الحافز الأكبر للاعبين، من أجل تقديم الأفضل»، لافتاً إلى أهمية التحلي بالهدوء أثناء مجريات المباراة، واللعب بقوة من أجل تحقيق هدف الفوز، وحصد النقاط الثلاث.

الحسم في «زعبيل»

مرة واحدة حُسم فيها لقب «دوري المحترفين» في ملعب «زعبيل» موسم 2010- 2011، بعدما الجزيرة اللقب، بفوزه على الوصل 4-0، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام «الإمبراطور» للحسم الثاني للقب في الملعب ذاته في مواجهة الليلة أمام ضيفه «الفرسان».

المواجهات السابقة في «دوري المحترفين»

المباريات: 29

فوز شباب الأهلي: 12

فوز الوصل: 9

التعادل: 8

أهداف الوصل: 38

أهداف شباب الأهلي: 49