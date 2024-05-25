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الرياضة

جمهور «البنفسج» يهوى القمة

جمهور «البنفسج» يهوى القمة
26 مايو 2024 03:56

رضا سليم (دبي) 
«هلا هلا هلا هلا عيناوي».. «جمهورك يهوى القمة».. «خلفك هتف جمهورك».. «منهو الزعيم».. «أنت عيناوي الزعيم».
وحبيبكم مين «عيناوي».. حبيب الملايين «عيناوي». «قال الهوية قلت عيناوي».. «بالعالمية جينا».. «المنطق أن العين الأول».. «عيناوي لا ترمسني».. «عيناوي القمر بازغ».. هكذا يرسم الجمهور بالكلمات أحلى ألحان العين، ليقدم لوحة زاهية باللون البنفسجي وألوان علم الإمارات.. جمهور العين قصة حب مع فريقه، يرحل معه ويغدو معه.. حب فريق «الزعيم» حديث الصباح والمساء لدى جمهوره الذي رسم مشهد الإبداع باستاد هزاع بن زايد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وهو المشهد المكرر لجماهير البنفسج التي اعتادت مساندة فريقها في كل المباريات والبطولات داخل ملعبها وخارجه، فكم من الجماهير قطعت مسافات طويلة برحلات الطيران لمساندة الزعيم في المدرجات، وهذا الموسم كان الأبرز بعدما طافت «الأمة العيناوية» خلف فريقها في المشوار الطويل بدوري أبطال آسيا حتى احتفلت بالجائزة الكبرى واللقب القاري للمرة الثانية.

«زعيم المدرجات» جمهور ليس له شبيه، والمدرجات بهم ومعهم تنبض بالحياة، فجميع الفرق لديها جمهور، إلا العين فإنه يمتلك «أمة»، ودائماً ما يرفع شعار «موطن كرة القدم في الإمارات»، والكثير من الشعارات التي يحفظها الجمهور ويرددها في كل مكان.

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نجوم عديدة تألقت هذا الموسم في صفوف العين، مثل لابا كودجو وسفيان رحيمي وكاكو وخالد عيسى والقائمة تطول، لكن النجم الأول هو بالتأكيد جماهير «البنفسج»، فقد كانت حاضرة في المدرجات، سواء في استاد هزاع بن زايد، أو أي ملعب ارتحل له العين، كما لم يتوقف دعمهم للفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جمهور العين الأكثر إبداعاً وتميزاً بالمبادرات من خلال «التيفو» المتعدد الذي قدمه على المدرجات، سواء داخل أو خارج ملعبه، ودعم محبيه من الأقطاب في مختلف المباريات، إلى جانب كون دعم الجماهير لا يتوقف وحبه غير مشروط للاعبين بالرفع من معنوياتهم في جميع المناسبات.

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