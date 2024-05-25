العين.. «العالمي»

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد أكثر من عقدين زمنيين كاملين، عاد «الزعيم» إلى منصات التتويج القارية، ليحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد بطولة 2003، ولم يكتفِ العين بالتتويج الآسيوي، بل زاد على ذلك بحجز مقعده الرسمي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لتكون مُشاركة تاريخية وأسطورية لـ «الزعيم» في «المونديال» بثوبه الجديد.

ومن المعروف أن العين شارك في «المونديال العالمي» مرة واحدة سابقة، حسب نظامه القديم، في بطولة 2018، بصفته المُستضيف للنُسخة الإماراتية آنذاك، بناءً على فوزه بلقب الدوري الإماراتي في موسم 2017-2018، ولم تكن مشاركة «البنفسج» عادية أبداً، بعدما نجح في التأهل إلى المباراة النهائية وقتها، متجاوزاً الفريق النيوزيلندي، تيم ويلينجتون، ثم الترجي التونسي، قبل الإطاحة بالأرجنتيني ريفر بليت، ليواجه «البنفسج» العملاق الإسباني، ريال مدريد، ويحصد ثاني ميدالية فضية في تاريخ مشاركات الفرق الآسيوية بكأس العالم للأندية، بعد كاشيما الياباني عام 2016، قبل أن يلحق بهما الهلال السعودي عام 2022، والطريف أن «الريال» كان الطرف الثاني في المباريات النهائية الثلاثة.

وتُعد المشاركة «المونديالية» الثانية للعين «تاريخية» بكل تأكيد، نظراً للتغيير الجذري الذي طرأ على نظام البطولة العالمية، حيث قرر «الفيفا» زيادة عدد الأندية المُشاركة في النُسخة الأولى الجديدة إلى 32 فريقاً، وهو ما حاول إعداده بالفعل عام 2019، عندما اتخذ قرار زيادة فرق «مونديال الأندية» إلى 24، وإقامة البطولة المُستحدثة في الصين عام 2021، لكن «جائحة كورونا» أجهضت الحلم المونديالي الجديد، قبل أن يعود الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقرار نظام البطولة الجديد في عام 2023، مؤكداً استضافة الولايات المتحدة الأميركية لها في صيف عام 2025، بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو.

وانضم «الزعيم» الإماراتي إلى كوكبة الأندية العالمية المشاركة في تلك النُسخة «الذهبية»، بعدما وضع «الفيفا» نظام وقواعد التأهل إليها، وهو ما شهد تنافساً واسعاً بين الجميع لمحاولة الوصول إلى أعلى مراكز في تصنيف كل قارة، بعد ضمان أبطال القارات بين عامي 2021 و2024 مقاعدهم المونديالية، ومنح الاتحاد الدولي القارة الأوروبية أكبر عدد من المقاعد في كأس العالم للأندية «المُوسعة» بإجمالي 12 فريقاً، تليها نظيرتها اللاتينية بـ 6 مقاعد، مقابل مشاركة 4 فرق من قارة آسيا ومثلها في أفريقيا وكذلك من «كونكاكاف»، وأضيف إليهم فريق واحد من «أوقيانوسيا»، وآخر من البلد المُستضيف، أميركا.

العين آخر المتأهلين من قارة آسيا، بعد فوزه بلقب دوري الأبطال 2024، حيث سبقه الهلال السعودي بطل نُسخة 2021، ومعه أوراوا الياباني بطل 2022، وكان أولسان هيونداي حجز مقعداً آسيوياً في المونديال هو الآخر خلال أبريل الماضي، حسب تصنيفه في آخر 4 سنوات بالمنافسات الآسيوية القارية.

«الروزنامة المُزدحمة» تثير الجدل والاعتراض

رغم الإعلان الرسمي عن انطلاق البطولة في أميركا، خلال صيف العام المُقبل، وتحديد أغلب الأندية المُشاركة فيها، إلا أن البطولة تواجه اعتراضات من قبل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، ومُنتدى روابط الدوريات العالمية، حيث أثارت كلتاهما المخاوف بشأن «الروزنامة المُزدحمة» بين بطولات الأندية المُستحدثة والبطولات العالمية، التي تم تغيير أنظمتها لتتحول إلى مشاركة موسعة بأعداد كبيرة من الفرق والمنتخبات، وهو ما سيترك آثاره على اللاعبين، بسبب المباريات المضافة في تقويم اللعب المزدحم بالفعل.

وانتقدت رابطة الدوري الإسباني خطة «الفيفا» التوسعية، وسار على دربها عدد كبير من الأندية والاتحادات الوطنية، متهمين الاتحاد الدولي بالبحث عن المال على حساب صحة اللاعبين، خاصة مع ظهور «كأس الإنتركونتينينتال» لتحل محل الشكل القديم من كأس العالم للأندية، نهاية العام الحالي، وهو ما دفع المنظمات للمطالبة بإعادة النظر وجدولة البطولة، بل طالب بعضها الأندية بالسعي لاتخاذ إجراء قانوني أو خيارات أخرى في مواجهة قرارات «الفيفا»، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بمعاجلة ازدحام الجدول الموسمي.

12 فريقاً من «القارة العجوز»

بعد صراع طويل ومثير، وجدل كبير، أحاط بالمقاعد الأوروبية «المونديالية»، تحددت أسماء الـ 12 فريقاً الممثلين لـ «القارة العجوز»، بغض النظر عن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الحالي، لأن ريال مدريد وبروسيا دورتموند حجزا مقعديهما بالفعل، سواء بفضل فوز «الريال» بلقب 2021-2022، أو بسبب التصنيف القاري لـ «أسود الفيستيفال» خلال آخر 4 سنوات، ومعهما مانشستر سيتي بطل نُسخة 2022-2023 من «الشامبيونزليج»، بجانب تشيلسي المُتوّج في 2020-2021، وأضيف إليهم حسب التصنيف الأوروبي بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، يوفنتوس، وكان آخر من انضم إلى «الكتيبة الأوروبية» كلاً من أتلتيكو مدريد على حساب برشلونة، وريد بول سالزبورج على حساب أرسنال.

وبالطبع، كان أوكلاند سيتي النيوزلندي هو «الأفضل» بين أبطال أوقيانوسيا في آخر 4 سنوات، ليحجز مقعد القارة الوحيد في المونديال، كما تحدد 3 أطراف ممثلة لـ «كونكاكاف»، وهم مونتيري المكسيكي بطل عام 2021، وسياتل ساوندرز الأميركي المُتوج بلقب 2022، وليون المكسيكي بطل 2023، ويبقى مقعد شاغر لبطل النُسخة الجارية من كأس أبطال كونكاكاف، ويُضاف إليها مقعد زائد لأحد الأندية الأميركية ممثلاً للدولة المُستضيفة، وبين الـ 6 مقاعد «اللاتينية»، تم تأكيد تواجد 3 فرق بالفعل، المتوجين بألقاب «كوبا ليبرتادورس» بين 2021 و2023، وجميعهم من البرازيل، وهم بالميراس وفلامنجو وفلومينيسي، على الترتيب، بالإضافة إلى ريفر بليت الأرجنتيني حسب تصنيفه العالي بين أندية أميركا الجنوبية، ويبقى إضافة مقعدين لكل من بطل «كوبا 2024» وثاني ترتيب تصنيف الأندية اللاتينية، ويبدو بوكا جونيور الأرجنتيني الأقرب إليه.

مقاعد أوروبا وأفريقيا «محسومة»

بين مارس وأبريل الماضيين، كانت الرؤية واضحة ومحسومة بالنسبة للمقاعد الأفريقية الـ 4 في المونديال، حيث تأهل الأهلي المصري والوداد المغربي مُبكراً، نظراً لفوزهما بلقبي دوري أبطال «القارة السمراء» خلال الفترة المُحددة بين 2021 و2024، بل إن الترجي التونسي ضمن مقعده قبل بلوغ نهائي النُسخة الأخيرة بفضل تصنيفه العالي بين أندية أفريقيا في تلك الفترة، وكذلك كان الأمر مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الفرق المتأهلة إلى «المونديال»

العين الإماراتي

الهلال السعودي

أوراوا ريد دياموندز الياباني

أولسان هيونداي الكوري

الأهلي المصري

الوداد المغربي

الترجي التونسي

صن داونز الجنوب أفريقي

مونتيري المكسيكي

سياتل ساوندرز الأميركي

ليون المكسيكي

بالميراس البرازيلي

فلامنجو البرازيلي

فلومينينسي البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

أوكلاند سيتي النيوزلندي

تشيلسي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جيرمان

إنتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

بنفيكا البرتغالي

بروسيا دورتموند الألماني

يوفنتوس الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

ريد بول سالزبورج النمساوي