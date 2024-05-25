العين.. «قلعة البطولات» و«مهد الإنجازات»



مراد المصري (أبوظبي)

نادي العين قلعة البطولات، ومهد الإنجازات لكرة الإمارات.. هذا ما تقوله الأرقام، ويؤكده حصاد 56 عاماً منذ التأسيس، ليرسخ النادي نفسه الأكثر نجاحاً، ويتزين بالنجمة الآسيوية للمرة الثانية في تاريخه، بحصد لقب دوري أبطال آسيا مرة أخرى، بعد عام 2003، لترتفع «غلة» الألقاب المحلية والإقليمية والآسيوية إلى 38 بطولة.

ويعتبر العين صاحب الرقم القياسي في الحصول على لقب الدوري الإماراتي «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 14 مرة، وذلك في مواسم: 1976-1977، و1980-1981، و 1983-1984، و1992-1993، و1997-1998، و1999-2000، و2001-2002، و2002-2003، و2003-2004، و2011-2012، و 2012-2013 ، و2014 -2015، و2017-2018 ، و2021-2022.

وحصل على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة 7 مرات، في مواسم 1998-1999، و 2000-2001، و2004-2005، و2005-2006، و2008-2009، و 2013-2014 و2017-2018.

وتُوج بلقب كأس الاتحاد 3 مرات في مواسم: 1988-1989، و2004-2005 و2005-2006.

كما حصل على لقب كأس السوبر خمس مرات، في مواسم 1994-1995، و2002-2003، و2009-2010، و2012-2013 و2015-2016.

وتُوج بكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مرتين في موسمي 2008-2009 و2021-2022.

وحصل العين على كأس الدوري المشترك مرة واحدة في موسم 1982-1983، وكأس دوري أبوظبي مرتين عامي 1974 و1975، وكأس الخليج للأندية الأبطال في عام 2001، وكأس السوبر الإماراتي المغربي في موسم 2015-2016.

كما أن العين، النادي الإماراتي الوحيد الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، ليحصل على الميدالية الفضية عقب مواجهة ريال مدريد الإسباني، وهو الذي تخطى في طريقه ريفر بليت الأرجنتيني، والترجي التونسي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

ملعبان عالميان

يملك العين ملعبين مطابقين للمعايير الدولية، هما استاد خليفة بن زايد، واستاد طحنون بن محمد، بالإضافة إلى استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية، والذي يعد معلماً من المعالم المهمة لمدينة العين، إلى جانب ستة فروع تم تزويدها بأفضل التقنيات الحديثة من أجل تطوير المواهب، وهي: اليحر، الهير، المقام، مزيد، زاخر والقطارة، فضلاً عن أكاديمية نادي العين لكرة القدم، إلى جانب مدرسة العين للتعليم الأساسي والثانوي، وحرصت إدارة النادي على تهيئة كافة الظروف للاعبي النادي، بمختلف المراحل السنية في كافة الألعاب، ويملك النادي صالة تنس الطاولة، فضلاً عن صالتي ملعب خليفة بن زايد والقطارة لكرة اليد والطائرة، كما توجد بالنادي وحدة علاج مزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

شهادة عالمية

يعد العين أول نادٍ يطبق الاحتراف بالدولة، كما أنه من أوائل الأندية التي حصلت على شهادة نظام الجودة العالمية «آيزو» على مستوى المنطقة بالإضافة إلى أنه أول نادٍ رياضي يحصل على جائزة الشيخ خليفة للتميز، والتي تُمنح للشركات المتميزة، وفق أعلى المعايير، خصوصاً بعد النجاح اللافت الذي تمثل في جملة من الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات محلياً إقليمياً وقارياً.