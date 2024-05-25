الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بندر الأحبابي.. قوة الدفاع والهجوم

بندر الأحبابي.. قوة الدفاع والهجوم
26 مايو 2024 03:57

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد.. ملهم «الأمة العيناوية»
«الزعيم» على «قمة آسيا» بـ«خماسية»

لا يمكن نسيان دور بندرالأحبابي في حسم لقب دوري أبطال آسيا الثاني في تاريخ «الزعيم»، بصفته «القائد»، كما كان دائماً دور بندر الهجومي والدفاعي محط أنظار الجميع، حيث يعد ترجمة حرفية لمعنى «الظهير الاستثنائي»، بعدما ساهم بشكل كبير في تألق العين، وكل ذلك كان بفضل مهاراته الفريدة وتأثيره الكبير في خط دفاع العين، حيث لعب دوراً محورياً في الوصول لمنصة التتويج القارية.
وتشير أرقام بندر للكثير من الإيجابيات، حيث لعب في 14 مباراة منها 13 بدأها بشكل أساسي، وعلى المستوى الهجومي لا أحد يشكك في قدرات وإمكانات بندر الأحبابي، حيث استطاع صناعة هدفين بنسبة صناعة متوقعة 2.31 هدف، ويملك القدرة على التسديد القوي والدقيق، بل يعد ذلك من أبرز مميزاته الهجومية، ما يجعله تهديداً على مرمى المنافس عند التقدم للهجوم، حيث سدد 12 تسديدة منها، 4 على مرمى المنافس.
على مستوى التمرير، يتمتع بندر بدقة عالية في التمرير، ما يسمح له بالبناء من الخلف خلال المواجهات الآسيوية، ونجاحه في إرسال الكرات العرضية الدقيقة لزملائه في منطقة الجزاء، حيث مرر 398 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 81.9%، وأرسل 33 كرة طويلة بنسبة نجاح بلغت 45.8%، بالإضافة إلى صناعة 14 فرصة منها 5 فرص محققة، و14 عرضية صحيحة، كما تميز بندر، خلال البطولة، بالسرعة والرشاقة، وهو ما جعله قادراً على مراوغة المنافسين، حيث نجح في 16 مراوغة صحيحة بنسبة نجاح 69.9%، ولمس الكرة في 828 تمريرة. أما الجانب الدفاعي، فلا غبار على قدرة بندر في التعامل مع المنافس كترسانة دفاعية قادرة على صد الخطورة على مرمى «الزعيم» من الجبهة اليمنى أو العمق، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها، حيث نجح في 16 استخلاصاً للكرة، وفاز في 63 التحاماً، منهم 8 التحامات هوائية، وقطع الكرة في 28 محاولة، وقام بمنع التسديد في مرتين، واستعاد الكرة في 58 محاولة.
وعلى الرغم من دخول بندر في التحامات بدنية، إلا أنه لم يحصل سوى على 4 إنذارات فقط، خلال 13 مباراة لعبها في دوري أبطال آسيا، حتى مباراة ذهاب النهائي، بحيث أثبت بندر أنه لاعب مؤثر، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته كأحد قادة «الزعيم» في الملعب وخارجه.

بندر الأحبابي
يوكوهاما مارينوس
العين
الزعيم
دوري أبطال آسيا
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©